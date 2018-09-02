9 Eylül Maratonu koşuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6'ncı kez düzenleyeceği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu, 22 kilometrelik parkurda koşuldu

Şefika Bal- Süleyman Gülen- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlamaları kapsamında başlattığı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nu bu yıl 6'ncı kez gerçekleştirildi. Koşu, 21 kilometre 97 metrelik parkurda yapıldı.

Uluslararası AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) sertifikalı Yarı Maraton yarışı saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı. Mustafa Kemal Sahil Yolu boyunca devam edilerek İnciraltı Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi sonundaki Beşyol Otobüs Durağı'ndan dönülen parkur, tekrar aynı güzergah takip edilerek Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yarışmada 2,5-5-10-15-20. kilometrelerde su istasyonu ve 7,5-12,5-17,5. kilometrelerde ise sünger istasyonu bulundu. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarışta İnciraltı Kent Ormanı'na kadar olan güzergah trafiğe kapatıldı.

Yarışma Büyük Erkek (1998 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcular), Büyük Kadın (1998 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcular), Master Erkek 35-39 Yaş, Master Bayan 35-39 Yaş, Master Erkek 40-44 Yaş, Master Bayan 40-44 Yaş, Master Erkek 45-49 Yaş Master Bayan 45-49 Yaş, Master Erkek 50-54, Yaş Master Bayan 50-54 Yaş, Master Erkek 55-59 Yaş, Master Bayan 55-59 Yaş, Master Erkek 60-64 Yaş, Master Bayan 60 Yaş ve üzeri, Master Erkek 65-69 Yaş, Master Erkek 70-74 Yaş, Master Erkek 75-79 Yaş, Master Erkek 80 Yaş ve üzeri ile Veteran dallarında gerçekleştirildi. Dereceye giren ilk üçe kupa ve para ödülü verildi. Ayrıca her katılımcıya katılımcı madalyası verildi.