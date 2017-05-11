9'uncu kattan atlayarak intihar etti

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 32 yaşındaki Nurcan Çakar, 9'uncu kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 46/26 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Nurcan Çakar, 10 katlı apartmanın 9'uncu katındaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Çakar'ı kanlar içinde gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Nurcan Çakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin evde yaptığı araştırmada herhangi bir intihar notuna rastlanılmadı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.







Kaynak: