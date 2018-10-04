9 yaşındaki Onur'a dayısının karaciğeri hayat oldu

İzmir'de henüz 6 aylıkken dayısı Cemil Polat'tan nakledilen karaciğer dokusuyla hayata tutunan 9 yaşındaki Onur Toprak Songur, "can parçam" dediği dayısıyla olan arkadaşlığı dikkati çekiyor

Şahin-Semanur Songur çiftinin ikinci çocuğu olarak 2009 yılında dünyaya gelen Onur Toprak Songur, doğuştan safra yolları olmadığı için sağlık sorunları yaşamaya başladı. Doktorları Onur bebek için acil karaciğer nakli olması yönünde karar verdi.

Evlatlarına doku verebilmek için İzmir Kent Hastanesine başvuran anne ve baba olumsuz netice alınca umutla bağış yapabilecek birilerini beklemek zorunda kaldı.

Yeğeninin yaşadığı sağlık sorununa çok üzülen dayı Cemil Polat, ablası ve eniştesinden habersiz karaciğer doku testi yaptırdı. Onur bebekle dokuları uyan Polat, başarılı geçen ameliyatın ardından yeğenine ikinci bir hayat verdi.

Bir kamu kuruluşunda çalışan dayı Polat, doku nakli sonrası geçen süreçte Onur bebeği hiç yalnız bırakmadı. Boş zamanlarını çoğunlukla ablasının evinde geçiren dayı, adeta yeğeninin büyümesine de tanıklık etti. Yeğeniyle parka giden, evde oyunlar oyunlar oynayan dayı, naklin ardından 9 yıl geçmesine rağmen ondan bir dakika bile olsun ayrı kalamıyor. Onur'un ilkokula başlamasıyla ayrı bir mutluluk yaşayan Polat, izinli olduğu günlerde yeğenini okula kendisi götürüyor.

Çok güzel bir ikili oluşturan dayı-yeğen arasındaki bu arkadaşlık ise dikkatlerden kaçmıyor.

"Can kardeşi olarak yaşıyoruz"

Cemil Polat (41), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin sağlığına kavuşup iyileşmesi için bir dakika bile tereddüt etmediğini söyledi.

Nakil olamadıkları için zor günler geçiren bebeklerle ilgili haberler okuduğundan çok üzüldüğünü belirten Polat, şöyle konuştu:

"Yeğenimin doku beklediğini öğrenince hemen tetkik yaptırdım. Ardından bu hastalığın tedavi yöntemlerini araştırıp takip ettim. Onur'un sağlığına kavuştuğunu görmek hayattaki en güzel şey. Bu duygunun tarifi yok. Yeğenimin daha iyi olması, sokakta koşması ve okulunda başarılı olması için Allah'a dua ettim. Biz dayılıktan bir seviye üste çıktık. Can kardeşi olarak yaşıyoruz. Onunla daha fazla zaman geçirmeye çalışıyorum."

Yeğeninin yanında çok huzurlu olduğunu dile getiren Polat, yaşadıkları o kötü günleri inat, artık çok mutlu olduklarını ve hayata gülümseyerek baktıklarını aktardı.

"Dayım hayatımı kurtardı"

Onur Toprak Songur ise, kendisine ikinci bir hayatı veren dayısına çok düşkün olduğunu söyledi.

Dayısının yaptığı fedakarlığın herkese örnek olması gerektiğini belirten Songur, "Onu çok seviyorum. Dayımdı artık can parçam oldu. Yaşlanınca ona ben bakacağım. Dayım hayatımı kurtardı, onunla zaman geçirmeyi seviyorum." diye konuştu.

Anne Semanur Songur da, kardeşinin, en zor zamanlarında kendilerine umut ışığı olduğunu belirtti.

Evladının onun sayesinde hayatta olduğunu anlatan anne Songur, "Oğlum dayısını görünce çok ama çok mutlu oluyor. Kardeşim telefonumda 'can parçam' diye kayıtlı. O zaten benim küçük çocuğum gibiydi. Nakilden sonra ikisi benim için bir bütün oldu." ifadelerini kullandı.

Doku naklinin gerçekleştirildiği İzmir Kent Hastanesi doktorlarından Rasim Farajov, Onur Toprak Songur'un kontrollerinin devam ettiğini, sağlık durumunun da gayet iyi olduğunu dile getirdi.