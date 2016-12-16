91 yaşındaki engelli kadın, evde çıkan yangında öldü

İzmir Torbalı'daki bir evde çıkan yangında, 91 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti

İzmir Torbalı'da bulunan bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında evde yaşayan 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden Efruze Ekici'nin bedensel ve görme engelli olduğu öğrenildi.



Arslanlar Mahallesi'nde çıkan yangını tarlada çalışan işçiler fark etti. İşçiler yangını itfaiyeye haber verirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



Yangın söndürüldükten sonra eve giren ekipler, Ekici'nin yanmış cesedi ile karşılaştı.



Yangının sobadan çıkan kıvılcımlar nedeni ile çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, talihsiz kadının hemen yan binada oğlunun oturduğu ancak o sırada oğlunun evde olmadığı öğrenildi.



