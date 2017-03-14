92 milyon TL'lik gayrimenkul bir günde el değiştirecek

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında sahipleri tutuklanan Kavuklar Grubu'na ait çok sayıda gayrimenkul satışa çıkarıldı. Gruba ait Bayraklı Tower'de bulunan lüks ofis katlarının da bulunduğu satış listesindeki gayrimenkullerin toplam değeri 92 milyon TL seviyesinde
Bünyesinde, akaryakıt, otomotiv ve gayrimenkul şirketlerin de bulunduğu Kavuklar Grubu'nun sahipleri de FETÖ soruşturması kapsamında Ağustos ayı sonunda tutuklanmıştı. Soruşturma savcılığının talebi sonrası gruba ait şirketlerin denetim TMSF'ye geçmişti. Kavuklar Grubu Kayyum Heyeti, bir dizi gayrimenkulü satışa çıkardı. Satışa çıkarılan gayrimenkullerin toplam değeri 92 milyon 250 bin TL. Anılan gayrimenkuller arasında bulunan Bornova'daki iş merkezi için 46 milyon 500 bin TL değer biçildi.
Dükkan da var lüks ofis de
Yine Bayraklı Mansuroğlu Mahallesinde bulunan 546 metrekarelik gayrimenkul için belirlenen bedel ise 4 milyon 500 bin TL. Satışa çıkarılan gayrimenkullerden bir kısmı ise Bayraklı Tower'de bulunuyor. Anılan yerde bulunan bir dükkan için 2 milyon 250 bin TL'lik değer biçilirken, 9 ayrı ofis katı için ise 6 milyon TL değer belirlendi. Yine Karşıyaka'da bulunan bir akaryakıt istasyonu ve 3 bahçeli ev için ise 33 milyon TL'lik değer belirlendi. Açık artırma usulü ile yapılacak satış için belirlenen gün ise 20 Mart.
Cirosu 750 milyon lira
45 yıl önce temeli atılan Kavuklar, karyakıt, otomotiv, beton, prefabrik, gayrimenkul geliştirme, sigortacılık, gıda, matbaa ve mürekkep olmak üzere bir dizi sektörde faaliyet gösteriyor. Grubun sitesinde yer alan bilgiye göre, 2014 cirosu 750 milyon TL.
Mehmet Kavuk'un kereste ticareti ile temelini attığı Kavuklar bünyesinde 2000 kişi çalışıyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Abdullah Kavuk'un üstlendiği grup, İzmir'de perakende akaryakıt satışının yüzde 10'unu karşılıyor.