97'lik 'hayır"

BAYRAKLI Belediye Başkanı Hasan Karabağ, referandum çalışmaları sürdürdüğü ev ziyaretlerinde 97 yaşındaki Gülizar Cesur'a gitti. Atatürk hayranı olan Cesur, "Oğlum sağ olsun beni oy kullanmaya götürüyor. Yine götürecek. Çocuklarımın, torunlarımın geleceği için 'hayır' diyeceğim" dedi

Bayraklı'nın farklı noktalarında esnaf ziyareti gerçekleştirip, kahvehaneleri gezen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ev ziyaretlerinde de 'Hayır'ın gerekçelerini vatandaşlara anlatıyor. Karabağ, son ev ziyaretini Bayraklı Sevgi Yolu'nda oturan Gülizar Cesur'a yaptı. İzmir'deki en yaşlı 'hayır'cılar arasında yer alan Cesur, Atatürk'ü çok sevdiğini söyledi. Cesur, "Allah ömür verirse referandumda sandık başına gideceğim. Sağ olsun oğlum bana yardımcı oluyor. Çocuklarımın, torunlarımın geleceği için 'hayır' diyeceğim. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Ama söyledikleri sistemde tarafsız olmayacak" dedi. Karabağ da referandumun önemine değinerek, "Gülizar annemiz, evlatlarının geleceği için 'hayır' diyeceğini söyledi. Bizler de başından bunu söylüyoruz. Bir kişide yetkilerin toplanması olmaz. İzmirli hemşehrilerimi 16 Nisan'da sandık başına gitmeye davet ediyorum. Geleceğimizi etkileyecek bir kararın aşamasındayız. Herkes neyi oylayacağımızın farkına varıp oyunu öyle kullanmasını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: