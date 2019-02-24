AB Bilim Karavanı İzmir'i ziyaret etti

Beş günde Tevfik Fikret Ortaokulu, Işıkkent Eğitim Kampüsü, İTK Bornova Kampüsü, SEV Ortaokulu ve Foça'daki okulları gezen "AB Bilim Karavanı" çocukların merak duygusunu harekete geçirerek "hayal et, tasarla, üret" mottosuyla teşvik etmeyi amaçladı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Almanya Büyükelçiliği işbirliği ile "AB Bilim Karavanı" İzmir'de çok sayıda öğrenciyle bir araya geldi. AB Bilim Karavanı Ocak - Haziran 2019 döneminde ziyaret edeceği 20 şehirde ortaokul öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri'nin bulunduğu 20 ilde öğrencilerle buluşan "AB Bilim Karavanı" eğitmenler eşliğinde öğrencilere yönelik ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D Modelleme, 3D baskı ve elektronik çalıştaylar gerçekleştirmeyi hedeflediği proje kapsamında İzmir'e geldi. Beş günde Tevfik Fikret Ortaokulu, Işıkkent Eğitim Kampüsü, İTK Bornova Kampüsü, SEV Ortaokulu ve Foça'daki okulları gezen "AB Bilim Karavanı" çocukların merak duygusunu harekete geçirerek "hayal et, tasarla, üret" mottosuyla teşvik etmeyi amaçladı.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30. yıldönümü

Beş aylık süre zarfında toplam 6 bin 600 kilometre yol kat ederek 12 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında bilgiler veren Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, "Şehrimizdeki Avrupa Birliği Bilgi Merkezi için ESİAD olarak önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 7 Ocak'ta Ankara'dan yola çıkarak Türkiye genelinde AB Bilgi Merkezi bulunan şehirleri ziyaret eden AB Bilim Karavanı geçtiğimiz günlerde İzmir'e uğradı. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30. yıldönümüne de dikkat çeken etkinlik, yapay zeka çağında çocuk haklarının geliştirilmesine de odaklanırken eğitmenler eşliğinde ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D Modelleme, 3D baskı ve elektronik çalıştayları düzenlendi. Pek çok okulu ziyaret eden AB Bilim Karavanı, çok sayıda çocuğumuza ulaştı" diye konuştu.