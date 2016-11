AB'den vazgeçersek  alabora oluruz

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki restleşmeler Avrupa Parlemantosu'nun Türkiye müzakerelerini dondurması için verdiği tavsiye kararı sonrası daha da sertleşmeye başladı. Konuyu değerlendiren AB Uzmanı Can Baydarol, müzakerelerin dondurulması ve ilişkilerin bitirilmesi her iki tarafın göze alamayacağı bir durum. Bu gerçekleşirse 'Alabora olmuş bir Türkiye ile karşılaşırız' dedi

Aykut Polatlı-Avrupa Birliği (AB) ile karşılıklı restleşmeler Avrupa Parlemantosu'nun Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerini gecici olarak durdurulmasını tavsiye etmesi ile daha da sertleşti. AB konusunda Türkiye'nin sayılı uzmanlarından Can Baydarol, AB ve Türkiye ilişkilerini sonlandırmanın her iki tarafında zararına olduğunu belirterek, 'Şu an görülen durum gerçeklerden uzak, şantaj havası diyebilirim' dedi.



AB ile Türkiye arasında yakın zamanda ortaya çıkan karşılıklı restleşmeler AP'nin Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını içeren tavsiye kararı ile daha da alevlendi. AB Uzmanı Can Baydarol ise konuya endişe ile yaklaşan kesimlere seslenerek korkacak bir durumun olmadığını dile getirdi.



Kimse kazanamaz



AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bitirilmesini her iki tarafında göze alamayacağını ifade eden Baydarol ilişkilerin bitirilmesi durumunda iki tarafın da kaybadaceğini söyledi. Baydarol, 'AB ile kimse ilişkileri bitirmeyi göze almaz. Hem Türkiye açısından hem de AB açısından kaybet kaybet politikası olur. Türkiye toplam ihracatının neredeyse yarısını AB ülkelerine yapıyor. Türkiye'nin ekonomisi çok ciddi belirsizliklerle karşı karşıya gelir. Aynı şekilde Türkiye'deki yabancı yatırımcılarda zarara uğrayacağı için bu Avrupa'da da kötü sonuçlar yaratır. Şu an görülen durum gerçeklerden uzak şantaj havası diyebilirim' dedi.



AB ile Gümrük Birliği ayrı şeyler



AB ile Gümrük Birliği'nin bilinenin aksine ayrı iki şey olduğunu belirten Baydarol, Baydarol, Gümrük Birliği'nin, Dünya Ticaret Örgütü'nün Türkiye'ye getirdiği Ankara Anlaşması'nın bir uzantısı olan yükümlülüklerin bir sonucu olduğunu söyleyerek AB'nin ise bambaşka bir süreç olduğunu ifade etti, 'Gümrük Birliği anlaşması yok. Dünya Ticaret Örgütü'yle konserse edilmiş bir yükümlülükten bahsediyoruz. Öyle rafa kaldırırım, ederim demek çok gerçekçi değil. Yapılan anlaşma Ankara Anlaşması'nın bir uzantısıdır. Tam üyelik müzakereleri ise Kopenhag sürecinin bir uzantısı' diye konuştu.



Shangay dengeleri altüst eder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'ye üyelik yerine Shangay Beşlisi'ne üyeliği gündeme getirmesinin de gerçekçi bir yaklaşım olmadığını ve Shangay Örgütü'nün ekonomik bir örgüt olmaktan ziyade siyasi ve askeri bir örgüt olduğunun altını çizen Can Baydarol, AB ile ilişkilerin kesilerek Shangay Örgütü'ne üyeliğin Türkiye adına dengeleri altüst eden bir adım olacağına işaret etti, Baydarol, 'Shangay 5'lisi uzun süredir dile getirilen bir şeydi. Kimsenin ciddiye aldığı da yok açık söylemek gerekirse. Öncelikle siz girmek istiyorsunuz onlar almak istiyor mu? Shangay ekonomik bir örgüt olmaktan ziyade bir siyasi ve askeri işbirliği örgütü. Dolayısıyla sadece AB'den uzaklaşmak değil NATO'dan da çıkmak demek. Bu durum bütün dengelerin altüst olmasına sebebiyet verir. Yani o kadar da kolay bir şey değil' dedi.



NATO'dan çıkarız



Shangay Örgütüne üyeliğin Türkiye'nin NATO'dan ayrılması anlamına da geldiğini belirten Baydarol, 'Türkiye için konuşacağımız tehlikeli sular o zaman başlar' dedi ve ekledi, 'Bu tür açıklamalar Türkiye'nin batı kampından kopup Rusya'yla aynı çizgiye gelmesi demek. Buna da herhalde çok kolay izin verilmez. O zaman çok tehlikeli sular başlar. Herkesin oturup tekrar ders çalışması gerekir. Alabora olmuş bir Türkiye ile karşılaşırız' ifadelerini kullandı.



Avrupa Parlamentosu (AP), geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici süreliğine dondurulmasını tavsiye eden ve hukuki bağlayıcılığı olmayan tasarıyı kabul etmişti. AP'nin üyelik müzakerelerini sonlandırma veya dondurma yetkisi olmamakla birlikte, alınan karar AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi anlamda mesaj niteliği taşıyor. Türkiye ve AB arasındaki üyelik müzakereleri konusunun, Aralık ayında toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde gündeme gelmesi bekleniyor.