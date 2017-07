ABD Bağımsızlık Günü, İzmir'de kutlandı

ABD bağımsızlığının 241. yıldönümü kapsamında, ABD Büyükelçiliği Başmüsteşarı Philip S. Kosnett'in katılımıyla ESBAŞ'ta kutlama gecesi düzenlendi. Çok sayıda kişinin katılım gösterdiği etkinlikte Kosnett, 'Geçtiğimiz yıl Türk halkı için zor bir yıl olmanın yanısıra, ilişkilerimiz açısından da gergin bir dönem oldu. Benim Türkiye'nin geleceği ve ABD ile Türkiye arasındaki sağlam ortaklığa olan güvenim sarsılmaz olarak kalacak' dedi



ABD ile ilişkilerde ESBAŞ önemli rol oynuyor

ABD ile İzmir arasındaki ilişkiler uzun geçmişe dayanıyor



İzmir ticaret Odası'nın yeni binasına taşınıyoruz

- Amerika Birleşik Devletleri halkı adına, ABD 'nin bağımsızlığının ilanının 241. yıl dönümü, önceki yıllarda olduğu gibi geniş çaplı bir katılımla gerçekleşti. Ege Serbest Bölgesinde, Uzay Kampı Türkiye Bahçesinde gerçekleşen etkinliğe 35'i bulan şirket ve kuruluş, ESBAŞ ekibi, ABD sefaretinin İzmir çalışanları ve Ankara'dan çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğe Amerikan tarzı bir country grubu olan ve Suriyeli üyelerden oluşan İstanbul merkezli 'Country for Syria' grubunun müzisyenleri eşlik etti. ABD'nin bağımsızlığının 241. yıl dönümü etkinliğine konuşan ABD Büyükelçiliği Başmüsteşarı Philip S. Kosnett, Türkiye ile ABD arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığın son 70 yıldır ülke halklarının barış, özgürlük ve refahına hizmet ettiğine değinerek, 'Geçtiğimiz yıl Türk halkı için zor bir yıl olmanın yanısıra, ilişkilerimiz açısından da gergin bir dönem olmuştur. Ancak benim Türkiye'nin geleceği ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki sağlam ortaklığa olan güvenim sarsılmaz olarak kalacak' diye konuştu.İzmir'e ilk gelişinin 1984 yılında, Ankara bulunan Büyükelçilkteki diplomatik görevi üzerine atandığı yıl olduğunu belirten Philip S. Kosnett, 'Takip eden yıllarda ise Ege Bölgesi'nin dışa dönüklüğü, enerji ve kucaklayıcı ruhuna dair hatıralarım hafızamda hep canlı kalmıştır ve İzmir'in benim kalbimde ayrı bir yeri vardır. Bu benim başmüsteşar olarak geçen sene Ankara'da göreve başladığımdan beri İzmir'e dördüncü gelişim. İzmir her defasında beni kendine hayran bırakıyor' dedi.ABD Büyükelçiliği Başmüsteşarı Philip S. Kosnett, ülkeler arasındaki karşılıklı işbirliğinin muhafaza edilmesinde İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin önemli rolünü takdir ederek, ESBAŞ tesislerinin Ege Bölgesi'nde ABD ile iktisadi ilişkilerinin en önemli ögesi olduğunu vurguladı. Philip S. Kosnett, 'Türkiye'deki ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkıda bulunan Delphi, Pratt Whitney, TPI, Indesit, GM, Johnson Controls, Gates gibi öncü Amerikan şirketlerinin bize ABD ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin genel tablosunun sağlam olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin küresel sahnedeki büyüyen rolünün örnekleri olarak, Er-Bakir, Polinas, Korsinki gibi Türk şirketleri iş fırsatlarını değerlerdirerek ABD piyasalarındaki yatırımlarını giderek artırmakta. ABD Ticaret Bakanlığı'nın Büyükelçilik nezdindeki Ticaret ve Yatırım Teşvik Ofisinin enerjik ekibi, ortaklığımızı daha da güçlendirmek için her gün sıkı bir şekilde çalışmaktadır. Ancak ABD ile Türkiye arasındaki tek bağ ekonomik ilişkilere dayanmıyor. ABD yurt dışındaki ilk diplomatık temsilciliklerinden birini 1820'lere kadar uzanan geçmişiyle İzmir'de tesis etmiştir' diye belirtti.Türkiye'nin NATO'ya üye olduğu 1952'den bu yana İzmir'in Türkiye ile müttefiklerinin savunmasında kritik rol oynadığına değinen Philip S. Kosnett, 'On yıllar boyunca binlerce ABD askeriye mensupları ile aileleri burada çalışmanın zevkini yaşamış ve önemli bir kısmı da burada emekli olup giderek sayıları artan ve İzmir'i 'evim' diye tanımlayan Amerikalıların safına katılmıştır. Amerika ve İzmir arasındaki eğitim ve kültürel ilişkiler de uzun bir geçmişe sahip. Öyle ki Amerikan eğitimcileri, 1878 yılında İzmir Amerikan Koleji'ni kurmuşlardır. Sadece bu yıl içerisinde 40'tan fazla ACI öğrencisi ABD kolej ve üniversitelerinden kabul almıştır' diye ifade etti.ABD Büyükelçiliği Başmüsteşarı Philip S. Kosnett, 241. milli bayram konuşmasında Ege Bölgesi'nin ABD için önem arz ettiğini belirterek, İzmir'de ayrı yerlerde bulunan Büyükelçilik Ticaret Ofisi ve Fahri Konsolosluklarının, Amerika'nın İzmir'deki kalıcı varlığının göstergesi olarak, 2018 içerisinde İzmir Ticaret Odası'nın yeni binasına taşınacaklarını duyurdu.