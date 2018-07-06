ABD Büyükelçisi'nin mesajı: 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, ESBAŞ'ta Uzay Kampı Türkiye'nin bahçesinde düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri 4 Temmuz Bağımsızlık Günü Resepsiyonu'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözüne değinerek, ABD Başkanı George Washington'dan da 'Demokratik devletler karar vermeden önce mutlaka konunun her yönünü değerlendirmelidir. Bu onların hükümetini yavaşlatır ama sonuçta doğru karar alınmış olur' sözlerine vurgu yaptı

Gamze Geçer- Bağımsızlık Günü Resepsiyona, diplomatik misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı. Genç ülkelerini önce savaş alanında özgürlüklerine kavuşturan ve sonrasında onlar için demokrasiyi hedef olarak belirleyen iki büyük liderin sözlerine değinmek istediğini belirten Kosnett, konuşmasına şu şekilde devam etti, 'George Washington; 'Demokratik devletler karar vermeden önce mutlaka konunun her yönünü değerlendirmelidir. Bu onların hükümetini yavaşlatır ama sonuçta doğru karar alınmış olur.' demişti. Son olarak, ölümsüz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini onurlandıralım; 'Yurtta sulh, cihanda sulh.'

Gelenek oldu

ESBAŞ duayeni, vefat eden Kaya Tuncer'in eşi Mary Tuncer gecenin başlangıç konuşmasını yaparak, 'Burada ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyorum. Merhum eşim tarafından başlatılan bir gelenekti. Eşim Kaya Tuncer, ESBAŞ'ın ve Uzay Kampı Türkiye'nin kurucusu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'te bugün ev sahipliği yapıyor. Umarım güzel bir akşam geçirirsiniz' ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye Hem de ABD de ortak bir değer

Devrimci liderler için demokratik hayalleri kalıcı gerçeğe dönüştürme mücadelesinin hem Türkiye hem de ABD de ortak bir değer şeklinde açıklama yapan Kosnett, 'Amerika gibi Türkiye de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır. Ankara'daki ilk görevimden bu yana inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan, farklı geçmişlere ve politik felsefelere ait Türk vatandaşlarının kendi mükemmel birliklerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu' diye konuştu.

Kosnett, halkların ortak amaca ulaşma konusundaki yeteneklerine inancını hiç kaybetmediğini vurgulayarak, 'Ülkelerimizin hükümetleri ve halklarının, anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum' ifadesini kullandı.

Adalet ve huzur mücadelesi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, iki yüz yılı aşkın süredir Amerikalıların mükemmel birlik yaratmak, adaleti sağlamak, ülke içinde huzuru güvence altına almak, ortak savunmayı gerçekleştirmek amaçlarını gerçeğe dönüştürmek için mücadele ettiğini dile getirdi.