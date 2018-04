ABD'nin gözü İzmir'deki bu davada

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde, serbest bırakılmasının talep edilmesiyle gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson'un, 2016 yılının Eylül ayında, 'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla eşi Norine Lyn Brunson'la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 28 Eylül'deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerinden aldı. Türkiye'deki oturum izinlerinin de bittiği belirlenen çift, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



GİZLİ TANIĞIN İFADESİYLE TUTUKLANDI



Sınır dışı işlemleri sürdürüldüğü sırada, FETÖ/PDY soruşturmasında gizli tanık, rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Gizli tanık, ifadesinde Brunson'un, çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu ve FETÖ'nün, dinler arası diyaloğu geliştiren örgüt değil; dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. FETÖ'nün imamlarıyla özelikle de örgütün 'Ege Bölgesi imamı' firari Bekir Baz'la sık sık görüştüğü öne sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ'yle ilgili şemada isimlerinin yer aldığı ve yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson tutuklandı, eşi Norine Lyn Brunson da serbest bırakıldı.



İDDİANAME KABUL EDİLDİ



Rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla, 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi.



DURUŞMAYA ABD'Lİ SENATÖRLER İLE YAKINLARI GELDİ



ABD'li rahip Brunson, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Brunson'un yargılanmasını izlemek için ABD'li 2 senatör ile yakınları da duruşmaya geldi. Jandarma timleri, duruşmanın yapılacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün çevresinde güvenlik önlemi alırken, tek tek kimlik kontrolü yapıldı.



İDDİANAMADE ÖNEMLİ SUÇLAMALAR YER ALDI



Öte yandan iddianamede, rahip Brunson hakkında çarpıcı ayrıntılar bulunuyor. Brunson'un, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediğine, bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğuna, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığına iddianamede yer verildi. Brunson'un, ayrıca FETÖ'nün üst düzey üyeleriyle kod isimlerini bilerek, görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde 'Ege Bölgesi imamı' firari Bekir Baz, onun yardımcısı Murat Safa ve hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'la da görüşmeler yapıp, strateji belirlediği iddia edildi. İddianamede ayrıca rahibin, görev yaptığı İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı, özellikle Kürtler'in yaşadığı bölgelerde sistematik çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir'de sadece Kürtler'in alındığı 'Mesihin Kürdi Kilisesi'ni kurduğu suçlaması da yer aldı. Taksim'de, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Brunson'un, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 5 gün sonra bir arkadaşına gönderdiği e-maildeki 'Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız' ifadesi de yine iddianamede yer aldı.



Hakkında gizli ve açık tanık ifadeleri de olan rahip Brunson'un Türk savaş uçağı pilotlarının başarısından bahseden birine, Fethullah Gülen'i kast edip, "Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanın duasıyla uçan pilotlar. Onlar hocaya, hoca da bize bağlı" dediği öne sürüldü.





DURUŞMAYA YABANCI BASIN İLGİSİ



ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istediği, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklu yargılandığı İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasını çok sayıda yerli- yabancı basın mensubu takip etti. Brunson'un eşi Norine Lyn Brunson, ABD'li senatör Tom Tillis ve ABD İnanç Özgürlüğü Elçisi Sam Brounbeck duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu.



İDDİANAMENİN ÖZETİ OKUNDU



Mahkeme başkanı, saat 09.30'da yoklamayla başlanan duruşmada, Brunson'a önce "Türkçe biliyor musunuz?" diye sordu. Brunson'un cevabı "Az biliyorum" oldu. "Savunmanızı Türkçe mi yapacaksınız?" sorusuna ise Brunson, "Türkçe yapacağım. Anlamazsam sorarım" yanıtını verdi. Mahkeme başkanı, yeminli 2 bilirkişinin temin edildiğini ve salonda bulunduğunu hatırlattı. İddianamenin özetinin okunmasından sonra kimlik tespiti yapıldı. Andrew Craig Brunson, İzmir'de ikamet ettiğini, sabıkasının olmadığını ve doktora yaptığını anlattı. İddianamede bulunduğu kaydedilen İspanya ve Almanya vatandaşlıklarını reddeden Brunson, sadece ABD vatandaşı olduğunu söyledi. Kimlik tespitinden sonra iddianamenin okunmasına geçildi. 45 dakika süren özet okumadan sonra mahkeme başkanı, sanık Brunson'a savunma yapmadan önce susma hakkını kullanabileceğini, savunma için ek süre isteyebileceğini hatırlattı. Brunson, "Savunmamı şimdi yapmak istiyorum" dedi.



'FETÖ, BENİM İNANCIMA HAKARET'



Savunmasına başlayan ABD'li rahip Brunson, tanrının hizmetlisi olduğunu ve 1993 yılında eşiyle Türkiye'ye taşındıklarını söyledi. Brunson, "Tek gelme nedenim, İsa Mesih'i anlatmak ve ona öğrenci yetiştirmekti. 2000'de, İzmir'e taşındık ve Yeniden Doğuş Kilisesi'ni açtım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Devlet bizi her zaman izledi. Türkiye aleyhine hiçbir şey yapmadım. Tam tersine Türkiye'yi seviyorum. 25 senedir Türkiye için dua ediyorum. Masumum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. İddiaların ve suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu faaliyetlere katılmadım. FETÖ, benim inancıma bir hakaret. Ben Hristiyan bir din adamıyım. Ben İslami bir harekete katılmadım. Ben İsa Mesih'e öğrenci yetiştirmek istiyorum. Benim inancım ve mezhebim böyle bir şey kabul etmezdi" diye konuştu.



AĞLAMAYA BAŞLADI, FENALIK GEÇİRDİ



İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada öğle arasından sonra savunmasını vermeye devam eden ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bir anda ağlamaya başladı. Kısa süreli fenalık geçiren Brunson, yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözüne karşılık, "Sorun Şakran'da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Pskiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum" dedi.



Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını söyledi. Sanık Brunson, daha sonra savunmasını sürdürdü.



SENATÖR VE BÜYÜKELÇİDEN AÇIKLAMA



Duruşma devam ederken, davayı takip etmek için İzmir'e gelen ABD'li senatör Tom Tillis ile Uluslararası İnanç Özgürlüğünden Sorumlu ABD'li Büyükelçi Sam Brawnback, salondan çıktı.



Dışarıda basın mensuplarına açıklama yapan Büyükelçi Brawnback, "Bunun bir siyasi dava olduğunu düşünmüyoruz. Bu, bir din özgürlüğü davası. Türkiye'nin tarihinde de din özgürlüğü önemli yer kaplıyor. Brunson'un suçsuz olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce serbest bırakılacağına inanıyoruz. Ankara'ya Türk yetkililerle görüşme yapmak üzere gidiyorum. Bütün Amerika, bu davaya kilitlendi. Başkan, Başkan Yardımcısı, Amerika halkı. Herkesin dikkati bu davada" dedi.



Senatör Tillis ise yabancı gazetecinin Menbiç konusu ile bu dava arasında anlaşma olup, olmadığı sorusuna, anlaşma olmadığı yönünde yanıt verdi.