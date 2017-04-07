Abiye ve gelinlik üreticileri sıkıntıda. Sipariş çok ama...

İzmir'de Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı İzzet Avcı, IF Wedding Fashion İzmir - 11'inci Uluslararası Gelinlik , Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda aldıkları siparişleri, dolardaki artış nedeniyle tedarikçilerin bir süredir ara ürün ithalatı yapmaması yüzünden, zamanında yetiştirememe endişesi yaşadıklarını söyledi.



"SİPARİŞ VAR TEDARİKÇİDE MAL YOK"

IF Wedding Fashion İzmir - 11'inci Uluslararası Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 7-10 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 20 bin metrekarelik alanda 227 firma stant açtı. Katılımcılar fuardan sipariş anlamında memnun ayrıldı. Ancak firmalar, tedarikçilerin ithal kumaş ve aksesuarlar başta olmak üzere yeterli ürün sunamaması nedeniyle, fuarda aldıkları siparişleri yetiştirmekte güçlük çekiyor.Fuarda aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı İzzet Avcı, "Fuarda abiyeci arkadaşlar çok iyi sipariş aldılar, ancak gelinlik için biraz erken. Henüz gelinlik sezonu başlamadı. Yaklaşan sezonun iyi geçmesini bekliyoruz. Geçen yıl FETÖ'nün darbe teşebbüsünden sektör çok kötü etkilendi. Siparişlerde düşüş yaşandı. Herkes elindeki malını sattı. Bu yıl ise artan siparişle birlikte üretim arttı. Üretici tedarikçiden mal talebini arttırdı. Doların artmasıyla beraber tedarikçiler ithalatını gerçekleştiremedi. Üretim girdilerinden birini bulsak diğerini bulamıyoruz. Bu nedenle istenen hızda ilerlemiyoruz. Tedarikçide siparişi karşılayacak mal yok. Mal var diye sipariş aldık, numune yaptık ancak malın devamı yok. Bursa'dan, İstanbul'dan kumaş almak için uğraşıyoruz. Parça parça mal bularak siparişlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.