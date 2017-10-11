Acı haberi alan hastaneye koştu!

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından olay yerinde yaptığı inceleme tamamlandı

Acı haberi alan hastaneye koştu!

TÜPRAŞ'ın Aliağa ilçesindeki İzmir Rafinerisi'nde sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan inceleme sona erdi. İncelemenin ardından, ölen 4 işçinin cenazeleri Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, ölen işçilerin Aliağa Devlet Hastanesine gelen yakınları gözyaşı döktü. Baygınlık geçiren bazı işçi yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Görgü tanıklarından Cafer Kuzucu, yaptığı açıklamada, TÜPRAŞ'ta çalıştığını, şirket yetkililerinin 5 ve 6'şarlı gruplara ayırdığı işçilerin sabah saatlerinde bakım için tanklara gittiğini söyledi.

Kendileri de başka bir tankta çalıştığı sırada patlama sesi duyduklarını anlatan Kuzucu, "Biz de hemen olay yerine doğru gittik. Geldiğimizde şirketin kendi acil müdahale ekibi oradaydı. Şirketin acil müdahale ekibi anında müdahale etti ancak arkadaşlarımızı kurtaramadık." dedi.


Patlamada yaralanan Halil İbrahim Kavlak'ın tedavisi ise Menemen Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Yaralı işçinin yakını İlyas Kavlak, kuzeninin patlama sonrası olay yerine gittiğini ve burada gazdan etkilendiğini söyledi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada da kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tüpraş #izmir #patlama
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