Acı olay evden kötü kokular gelmesi ile ortaya çıktı!

İzmir'de yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu. Olay, evden kötü kokular gelmesi ile ortaya çıktı

Acı olay evden kötü kokular gelmesi ile ortaya çıktı!

Olay İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 74 yaşındaki Mürüvvet Gülgün'ün evinden kötü kokular geldiğini farkeden komşuları dün saat 18.30'da durumu polise bildirdi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen kadının evine gelen polis ekipleri kapıyı açan olmayınca olay yerine itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri kötü kokuk nedeniyle gaz maskesini takarak kapıyı açtı.

Eve giren ekipler, Gülgün'ün cesedi ile karşılaştı. Talihsiz kadının 15 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yeri incelemesi sonrası ceset İzmir Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Kadının ölüm nedeni ise otopsi sonrası belli olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #ölüm
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