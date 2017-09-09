'Adalar Yunanistan'a peşkeş çekildi' iddiası

Ege Denizi'ndeki Türkiye'ye ait 18 ada ve bir kayalığın 2004'ten bu yana Yunanistan'ın işgali altında olduğuğunu, işgale karşı hükümet tarafından girişimde bulunulmadığı gibi Yunanistan'a peşkeş çekildiği yönünde bir durumun da söz konusu olduğunu söyleyen Av. Tacettin Çolak, 'Türkiye'de kara sınırları, hava sahası ve denizdeki kıta sahanlığı noktalarında değişik iktidar dönemlerinde adalara karşı zaman zaman hassasiyetler gösterildi. Geçtiğimiz dönemde Suriye sınırında hava sahamızı ihlal etti diye Rus uçağı düşürüldü. 13 yıldır işgal altındaki adalarımıza Yunanlar askeri tesisler kurarak, yerleşime ve turizme açıyorlar, tatbikatlar yapıyorlar. Bizim hükümetten en küçük bir ses yok. Ölü numarası yapılıyor. Vatan topraklarımızı savunarak Çeşme Adliyesi'nden, Bodrum Adliyesi'nden defalarca suç duyurusu yaptık. Sonuç değişmedi' diye konuştu.
Vatana ihanet suçu
Çolak, hükümetin Lozan'la ilgili sözlerinin asılsız olduğunu vurgulayarak, 'Tarihsel süreç bilinmediği gibi olay tamamen çarpıtılıyor. Çünkü adalarla ilgili verilen tavizler Kuvayi Milliyecilerin önderlerine yıkılmak isteniyor. Bahsettiğimiz adalar Lozan Anlaşması'nın 15. maddesi gereği Asya kıyılarından denize doğru 3 mil aralıkta bulunan kara parçalarıyla Türkiye'ye aittir. Kaldı ki 12 Ada denilen Girit, Rodos gibi adalar da Lozan'dan çok önce Osmanlı tarafından kaybedilmiş adalardır. Onun için Lozan'da Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye bırakılmıştır. Bu Lozan'ın bir başarısıdır. O anlamda bu adaların Lozan'da kaybedildiği şeklindeki iddia tamamen yalandır, çarpıtmadır. Adalara 13 yıldır sessiz kalınmış olması da vatana ihanet suçunu oluşturur. Göz göre göre vatan topraklarının bir ülke tarafından işgaline seyirci kalınamaz' dedi.
Geçtiğimiz süreçte bize ait olan Koyun Adası'na bizzat pasaport gösterilerek girildi' diyen Av. Tacettin Çolak şöyle devam etti: Tatile giderken Türk bayrağını rulo yapıp teknesine Yunan bayrağı çeken, Didim'e Eşşek Adası'na pasaport kontrolü yaptırarak girenler bile oldu. Bütün bu verilen tavizler ulusal değerlerimize yapılmış büyük bir ihanettir. Bu anlamda tepkiler veriyoruz. Suçluların yargılanmasını istiyoruz. Bunlarla ilgili de suç duyurularında bulunduk. İşgal altında bulunan adaların sınırları içinde bulunan illerin valileri de işgalden sorumludur. Önümüzdeki günlerde o valilerle ilgili de işlemlerde bulunulacaktır.