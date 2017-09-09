'Adalar Yunanistan'a peşkeş çekildi' iddiası

'İşgal altındaki 18 Ege Adası'yla ilgili açıklamaylarda bulunan Av. Tacettin Çolak, 'Hükümetin Lozan'la ilgili sözleri asılsızdır. Tarihsel süreç bilinmediği gibi olay tamamen çarpıtılıyor. Adalarla ilgili verilen tavizin sebebi Kuvayi Milliyecilerin önderlerine yıkılmak isteniyor' diye konuştu

Zeynep Kaya- Ege Denizi'nde



Ege Denizi'ndeki Türkiye'ye ait 18 ada ve bir kayalığın 2004'ten bu yana Yunanistan'ın işgali altında olduğuğunu, işgale karşı hükümet tarafından girişimde bulunulmadığı gibi Yunanistan'a peşkeş çekildiği yönünde bir durumun da söz konusu olduğunu söyleyen Av. Tacettin Çolak, 'Türkiye'de kara sınırları, hava sahası ve denizdeki kıta sahanlığı noktalarında değişik iktidar dönemlerinde adalara karşı zaman zaman hassasiyetler gösterildi. Geçtiğimiz dönemde Suriye sınırında hava sahamızı ihlal etti diye Rus uçağı düşürüldü. 13 yıldır işgal altındaki adalarımıza Yunanlar askeri tesisler kurarak, yerleşime ve turizme açıyorlar, tatbikatlar yapıyorlar. Bizim hükümetten en küçük bir ses yok. Ölü numarası yapılıyor. Vatan topraklarımızı savunarak Çeşme Adliyesi'nden, Bodrum Adliyesi'nden defalarca suç duyurusu yaptık. Sonuç değişmedi' diye konuştu.

Vatana ihanet suçu

Çolak, hükümetin Lozan'la ilgili sözlerinin asılsız olduğunu vurgulayarak, 'Tarihsel süreç bilinmediği gibi olay tamamen çarpıtılıyor. Çünkü adalarla ilgili verilen tavizler Kuvayi Milliyecilerin önderlerine yıkılmak isteniyor. Bahsettiğimiz adalar Lozan Anlaşması'nın 15. maddesi gereği Asya kıyılarından denize doğru 3 mil aralıkta bulunan kara parçalarıyla Türkiye'ye aittir. Kaldı ki 12 Ada denilen Girit, Rodos gibi adalar da Lozan'dan çok önce Osmanlı tarafından kaybedilmiş adalardır. Onun için Lozan'da Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye bırakılmıştır. Bu Lozan'ın bir başarısıdır. O anlamda bu adaların Lozan'da kaybedildiği şeklindeki iddia tamamen yalandır, çarpıtmadır. Adalara 13 yıldır sessiz kalınmış olması da vatana ihanet suçunu oluşturur. Göz göre göre vatan topraklarının bir ülke tarafından işgaline seyirci kalınamaz' dedi.

Geçtiğimiz süreçte bize ait olan Koyun Adası'na bizzat pasaport gösterilerek girildi' diyen Av. Tacettin Çolak şöyle devam etti: Tatile giderken Türk bayrağını rulo yapıp teknesine Yunan bayrağı çeken, Didim'e Eşşek Adası'na pasaport kontrolü yaptırarak girenler bile oldu. Bütün bu verilen tavizler ulusal değerlerimize yapılmış büyük bir ihanettir. Bu anlamda tepkiler veriyoruz. Suçluların yargılanmasını istiyoruz. Bunlarla ilgili de suç duyurularında bulunduk. İşgal altında bulunan adaların sınırları içinde bulunan illerin valileri de işgalden sorumludur. Önümüzdeki günlerde o valilerle ilgili de işlemlerde bulunulacaktır.

Yunanistan vatandaşlarımıza karşı deniz korsanlığı yapıyor Geçtiğimiz yıl ülkenin genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının Kardak çevresinde gözetlemeye çıktıklarını ama Yunanlar tarafından engellenerek geri döndüklerini kaydeden Çolak şöyle konuştu: Bu bir ülke için onur kırıcıdır. Sahil güvenlik komutanlarımız hava sahanlımızı işgal eden uçakları uyarmasına rağmen adamlar işgalle yetinmeyip hava sahamızı da işgal ediyorlar. Uyarı sırasında Yunan bakan Türçe küfürler etti. 'Türk hava sahasındasınız, uyarıyoruz, çekilin, ihlale son verin' şeklinde sahil güvenlik görevlilerinin uyarısına Yunan Savunma Bakanı'nın cevabı 'Ha s..tir bre' şeklinde olmuştur. Bununla ilgili Türkiye'de siyasi iktidar tarafından açıklama yapılmadı. Yunanlılar karasularımızda balık avlayan insanlarımızın kimilerini yakalıyor, kimisine uzaktan ateş edip yaralıyor. Hatta 2005 yılında Mustafa Ateş isimli kaptanı da öldürdüler. 80 gün cenazesi alınamadı. Dolayısıyla Yunanistan vatandaşlarımıza karşı da deniz korsanlığı yapıyor. Bu konuyla ilgilenen bi yetkili yok. Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından işgal edildiği iddia edilen 18 Yunan Adası sorunu sürüyor. Konu ile ilgili gazetemiz Haber Ekspres'e açıklamalarda bulunan Av. Tacettin Çolak, 'Hükümetin Lozan 'la ilgili sözlerinin asılsız olduğunu kaydederek, 'Geçtiğimiz yıl ülkenin genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanları, Kardak çevresinde bir gözetlemeye çıktılar, Yunanlılar tarafından engellenerek geri döndüler. Bu bir ülke için onur kırıcıdır' diye konuştu. Çolak, 'Başbakanı Binali Yıldırım, işgal edilen Koyun Adası'na bizzat pasaport göstererek girmişti. Resimleri var elimizde. Hatta yatıyla tatile giderken Türk bayrağını Rulo yaparak ve kendi teknesine Yunan bayrağı çekerek gitmişti' dedi. İşgal altında bulunan adalar ın sınırları içinde bulunan illerin valilerinin de işgalden sorumlu olduklarını söyleyen Çolak, önümüzdeki günlerde ilgili valilerle ilgili de şikayette bulunulacaklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'ın, adaların işgal edildiğini iddia eden ilk kişi olduğunu belirten Çolak, 'Hatta Ümit Yalım bulunduğu bir toplantıda bir kişinin AKP tarafından bu adaların Yunanistan'a satıldığını öne sürdüğünü idddia ediyor' dedi.Ege Denizi'ndeki Türkiye'ye ait 18 ada ve bir kayalığın 2004'ten bu yana Yunanistan'ın işgali altında olduğuğunu, işgale karşı hükümet tarafından girişimde bulunulmadığı gibi Yunanistan'a peşkeş çekildiği yönünde bir durumun da söz konusu olduğunu söyleyen Av. Tacettin Çolak, 'Türkiye'de kara sınırları, hava sahası ve denizdeki kıta sahanlığı noktalarında değişik iktidar dönemlerinde adalara karşı zaman zaman hassasiyetler gösterildi. Geçtiğimiz dönemde Suriye sınırında hava sahamızı ihlal etti diye Rus uçağı düşürüldü. 13 yıldır işgal altındaki adalarımıza Yunanlar askeri tesisler kurarak, yerleşime ve turizme açıyorlar, tatbikatlar yapıyorlar. Bizim hükümetten en küçük bir ses yok. Ölü numarası yapılıyor. Vatan topraklarımızı savunarak Çeşme Adliyesi'nden, Bodrum Adliyesi'nden defalarca suç duyurusu yaptık. Sonuç değişmedi' diye konuştu.Çolak, hükümetin Lozan'la ilgili sözlerinin asılsız olduğunu vurgulayarak, 'Tarihsel süreç bilinmediği gibi olay tamamen çarpıtılıyor. Çünkü adalarla ilgili verilen tavizler Kuvayi Milliyecilerin önderlerine yıkılmak isteniyor. Bahsettiğimiz adalar Lozan Anlaşması'nın 15. maddesi gereği Asya kıyılarından denize doğru 3 mil aralıkta bulunan kara parçalarıyla Türkiye'ye aittir. Kaldı ki 12 Ada denilen Girit, Rodos gibi adalar da Lozan'dan çok önce Osmanlı tarafından kaybedilmiş adalardır. Onun için Lozan'da Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye bırakılmıştır. Bu Lozan'ın bir başarısıdır. O anlamda bu adaların Lozan'da kaybedildiği şeklindeki iddia tamamen yalandır, çarpıtmadır. Adalara 13 yıldır sessiz kalınmış olması da vatana ihanet suçunu oluşturur. Göz göre göre vatan topraklarının bir ülke tarafından işgaline seyirci kalınamaz' dedi.Geçtiğimiz süreçte bize ait olan Koyun Adası'na bizzat pasaport gösterilerek girildi' diyen Av. Tacettin Çolak şöyle devam etti: Tatile giderken Türk bayrağını rulo yapıp teknesine Yunan bayrağı çeken, Didim'e Eşşek Adası'na pasaport kontrolü yaptırarak girenler bile oldu. Bütün bu verilen tavizler ulusal değerlerimize yapılmış büyük bir ihanettir. Bu anlamda tepkiler veriyoruz. Suçluların yargılanmasını istiyoruz. Bunlarla ilgili de suç duyurularında bulunduk. İşgal altında bulunan adaların sınırları içinde bulunan illerin valileri de işgalden sorumludur. Önümüzdeki günlerde o valilerle ilgili de işlemlerde bulunulacaktır.Geçtiğimiz yıl ülkenin genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının Kardak çevresinde gözetlemeye çıktıklarını ama Yunanlar tarafından engellenerek geri döndüklerini kaydeden Çolak şöyle konuştu: Bu bir ülke için onur kırıcıdır. Sahil güvenlik komutanlarımız hava sahanlımızı işgal eden uçakları uyarmasına rağmen adamlar işgalle yetinmeyip hava sahamızı da işgal ediyorlar. Uyarı sırasında Yunan bakan Türçe küfürler etti. 'Türk hava sahasındasınız, uyarıyoruz, çekilin, ihlale son verin' şeklinde sahil güvenlik görevlilerinin uyarısına Yunan Savunma Bakanı'nın cevabı 'Ha s..tir bre' şeklinde olmuştur. Bununla ilgili Türkiye'de siyasi iktidar tarafından açıklama yapılmadı. Yunanlılar karasularımızda balık avlayan insanlarımızın kimilerini yakalıyor, kimisine uzaktan ateş edip yaralıyor. Hatta 2005 yılında Mustafa Ateş isimli kaptanı da öldürdüler. 80 gün cenazesi alınamadı. Dolayısıyla Yunanistan vatandaşlarımıza karşı da deniz korsanlığı yapıyor. Bu konuyla ilgilenen bi yetkili yok.