Adalara kapıda vize kaldırıldı. Esnaf sevindi, vatandaş üzüldü

Ege'deki Yunan adalarına seyahat edenlere kolaylık sağlayan geçici 'kapıda vize' uygulaması kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Karar esnafımız için olumlu ama Yunan adalarındaki meslektaşlarımız için son derece olumsuz. Bu kararı alanlar kendi ayaklarına sıkıyorlar" dedi

Gökay Akgün- Yaşadığı ekonomik krizi turizmle aşmak isteyen ve Türk turistlere 'Kardak gerginliği etkiledi'

"İki halk arasında kesinlikle bir sorun yok. Buradaki turist, tatilini Yunan adalarında geçirmekten oldukça memnundu. Oradaki esnaf da Türk müşterileri için menülerini bile Türkçe hale getirdi. Ancak önümüzdeki sezon bu durum değişecek. Yunan yetkililer bu kararı tamamen siyasi kaygıyla aldı. Kardak gerginliğinin ardından, Yunan adalarının ekonomisine katkıda bulunan önemli bir kolaylığın kaldırılmasından kararın siyasi olduğu açık.

Türkiye açısından bakacak olursak, sahil bandında yer alan işletmecilerimizin bu karardan olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Yerli turist, vize sorunu yaşayabileceği Yunan adaları yerine kendi sahil kesimlerini tercih edecektir. Bu da elbette turizmcilerimizin kazanmasını sağlayacak. Adalardaki esnaf kardeşlerimiz ise bu karar yüzünden çok büyük mağduriyet yaşayacaklar. Orada yeni bir ekonomik krize bile yol açabilir. Biz, daha fazla kazanacağız diye Yunan adalarına girişin zorlaştırılması gibi bir durumdan kesinlikle memnun olmayız. İki toplum arasındaki alışverişin artması son derece değerli. Ancak ne yazık ki siyasiler olaylara kendilerini seçenler gibi bakmayabiliyor. Şu çok net, Yunanistan'da bu kararı alanlar kendi ayaklarına sıkıyor. 'Bize olumlu yansıyacak'

Bize olumlu yansımasından söz ederken yalnızca turistin içeride kalmasından söz etmiyorum. Yunan adalarında alkol ve tütün satın alırken ödenen vergi bizdekine oranla çok daha düşük olduğu için insanlar, bu tür alışverişlerini de oradan yapıyorlardı. Şimdi, o da bizim ekonomimize katkı sağlayacak.

Bu durum sadece esnafa değil, turiste de yararlı. Eskiden turizmde dış pazar çok önemli bir yer tutuyordu ve esnaf, 'Ben bu fiyattan aşağıya düşmem' diyebiliyordu. Ancak şimdi durum değişti. İç pazar çok değerli hale geldi. Ben, işletmecilerimizin Yunan adalarına geçmesi zorlaşan turisti kazıklayarak fırsatçılık yapacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey deneyenin elenmesi de kaçınılmaz olur. Çünkü yerli turisti çekmek için işletmeler rekabet edecek ve bu da fiyatlara müşteri açısından olumlu etki edecek. İnsanların daha ucuza, daha lüks bir tatil yapmak istemesi doğal. Üstelik bunu bir de yurt dışında yaptıklarında onlar için daha keyifli hale geliyor. Bu durumun, yerli esnafın 'kazıkçı' olmasından kaynaklanmadığını anlamamız gerek. Bakın, Yunan adalarında her türlü vergi bize nazaran daha düşük. Burada turist, alkole dünyanın parasını ödüyor, aynı şey tütün için de geçerli. Bununla beraber yerli esnaf 'Katı Atık Bedeli', 'Atık Su Bedeli' gibi ek masraflar da ödemek zorunda. Yunan adalarında bunlar da yok. Mekanlar genelde işletenlere ait, kira ödemiyorlar. Adalardaki popülasyon orada kalsın diye hiçbir şey yapmasalar da AB yardımı alıyorlar. Biz, balığı halden temin etmek zorundayız, onlar tezgahtan satın alabiliyor. Tüm bu etkenler düşünüldüğünde elbette fiyatlar orada daha ucuz olur. Yerli turistin, esnafın niyetinden şüphe etmesi doğru değil. Bunları daha fazla izah edebilirsek, ortaya çıkan fahiş fiyatların nedeninin Türk işletmecinin fırsatçı olmasından kaynaklanmadığı da anlaşılır. - Yaşadığı ekonomik krizi turizmle aşmak isteyen ve Türk turistlere Yunan ada larında tatil yapmaları için türlü kolaylıklar sağlayan Yunanistan'da işler değişti. AB Komisyonu, adalara seyahati kolaylaştıran 'kapıda vize ' uygulamasına yeni turizm sezonu için onay vermedi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler'e göre, kararı iki boyutta ele almak gerek. Türk esnafının önümüzdeki turizm sezonunda karlı çıkacağını kaydeden İşler, Yunan adalarının ise büyük bir krizle karşı karşıya kalacağını söyledi. İşler'in ifadeleri şöyle:"İki halk arasında kesinlikle bir sorun yok. Buradaki turist, tatilini Yunan adalarında geçirmekten oldukça memnundu. Oradaki esnaf da Türk müşterileri için menülerini bile Türkçe hale getirdi. Ancak önümüzdeki sezon bu durum değişecek. Yunan yetkililer bu kararı tamamen siyasi kaygıyla aldı. Kardak gerginliğinin ardından, Yunan adalarının ekonomisine katkıda bulunan önemli bir kolaylığın kaldırılmasından kararın siyasi olduğu açık.Türkiye açısından bakacak olursak, sahil bandında yer alan işletmecilerimizin bu karardan olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Yerli turist, vize sorunu yaşayabileceği Yunan adaları yerine kendi sahil kesimlerini tercih edecektir. Bu da elbette turizmcilerimizin kazanmasını sağlayacak. Adalardaki esnaf kardeşlerimiz ise bu karar yüzünden çok büyük mağduriyet yaşayacaklar. Orada yeni bir ekonomik krize bile yol açabilir. Biz, daha fazla kazanacağız diye Yunan adalarına girişin zorlaştırılması gibi bir durumdan kesinlikle memnun olmayız. İki toplum arasındaki alışverişin artması son derece değerli. Ancak ne yazık ki siyasiler olaylara kendilerini seçenler gibi bakmayabiliyor. Şu çok net, Yunanistan'da bu kararı alanlar kendi ayaklarına sıkıyor.Bize olumlu yansımasından söz ederken yalnızca turistin içeride kalmasından söz etmiyorum. Yunan adalarında alkol ve tütün satın alırken ödenen vergi bizdekine oranla çok daha düşük olduğu için insanlar, bu tür alışverişlerini de oradan yapıyorlardı. Şimdi, o da bizim ekonomimize katkı sağlayacak.Bu durum sadece esnafa değil, turiste de yararlı. Eskiden turizmde dış pazar çok önemli bir yer tutuyordu ve esnaf, 'Ben bu fiyattan aşağıya düşmem' diyebiliyordu. Ancak şimdi durum değişti. İç pazar çok değerli hale geldi. Ben, işletmecilerimizin Yunan adalarına geçmesi zorlaşan turisti kazıklayarak fırsatçılık yapacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey deneyenin elenmesi de kaçınılmaz olur. Çünkü yerli turisti çekmek için işletmeler rekabet edecek ve bu da fiyatlara müşteri açısından olumlu etki edecek. İnsanların daha ucuza, daha lüks bir tatil yapmak istemesi doğal. Üstelik bunu bir de yurt dışında yaptıklarında onlar için daha keyifli hale geliyor. Bu durumun, yerli esnafın 'kazıkçı' olmasından kaynaklanmadığını anlamamız gerek. Bakın, Yunan adalarında her türlü vergi bize nazaran daha düşük. Burada turist, alkole dünyanın parasını ödüyor, aynı şey tütün için de geçerli. Bununla beraber yerli esnaf 'Katı Atık Bedeli', 'Atık Su Bedeli' gibi ek masraflar da ödemek zorunda. Yunan adalarında bunlar da yok. Mekanlar genelde işletenlere ait, kira ödemiyorlar. Adalardaki popülasyon orada kalsın diye hiçbir şey yapmasalar da AB yardımı alıyorlar. Biz, balığı halden temin etmek zorundayız, onlar tezgahtan satın alabiliyor. Tüm bu etkenler düşünüldüğünde elbette fiyatlar orada daha ucuz olur. Yerli turistin, esnafın niyetinden şüphe etmesi doğru değil. Bunları daha fazla izah edebilirsek, ortaya çıkan fahiş fiyatların nedeninin Türk işletmecinin fırsatçı olmasından kaynaklanmadığı da anlaşılır.