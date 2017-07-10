Adalet Yürüyüşü, inanmışlığın ve onurlu bir duruşun zaferidir

Başından beri bu yürüyüşe destek olan, zaman zaman da katılım gerçekleştiren Selvitopu, milyonların buluştuğu Maltepe miting alanında halkın hak, hukuk, adalet mücadelesine sahip çıktığını, bu tarihi yürüyüşün sadece Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda da yankı bulduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zor hava şartlarına rağmen büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Başkan Selvitopu, 'Bu, mücadele inanmışlığın, onurlu, kararlı duruşun zaferi' dedi.
Milyonlar sahip çıktı
Adalet Yürüyüşü'nün tüm dünyaya anlamlı bir mesaj verdiğini dile getiren Selvitopu, 'Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve onun bu mücadelesine omuz veren milyonlarca vatandaşımızın talebi hak, hukuk, adaletin ülkede egemen olması talebiydi. Umarım bu tarihi yürüyüş ülkeyi yönetenler tarafından dikkate alınır. Biz ülkemizde barışın, hukukun, adaletin, kardeşliğin sağlanmasını isteyen, birlik ve beraberlik içinde bir arada yaşamayı savunan insanlarız. Dilerim bizim bu anlayışımız, bu mücadelemiz ülkede vücut bulur. Adalet anlayışı kimsenin tekelinde değil, olmamalı da. Adalete herkesin sahip çıkması gerekir. Tarihi Adalet Yürüyüşü'nde toplumun çok büyük bir kesiminin bu yürüyüşe sahip çıktığını, yürüyüşe saygı gösterdiğini gördük. Bu da ülkemiz adına son derece umut verici, sevindirici bir durum' diye konuştu.