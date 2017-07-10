Adalet Yürüyüşü, inanmışlığın ve onurlu bir duruşun zaferidir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı, 432 kilometrelik tarihi Adalet Yürüyüşü milyonların katıldığı bir miting ile son bulurken, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da 25 günlük yürüyüşü değerlendirdi

Başından beri bu yürüyüşe destek olan, zaman zaman da katılım gerçekleştiren Selvitopu, milyonların buluştuğu Maltepe miting alanında halkın hak, hukuk, adalet mücadelesine sahip çıktığını, bu tarihi yürüyüşün sadece Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda da yankı bulduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zor hava şartlarına rağmen büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Başkan Selvitopu, 'Bu, mücadele inanmışlığın, onurlu, kararlı duruşun zaferi' dedi.



Milyonlar sahip çıktı