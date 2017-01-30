Adatepe molozdan kurtulacak, mis gibi lavanta, kekik, defne kokacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Adatepe mahallesinde zaman zaman kaçak moloz dökümlerinin yapıldığı 18 bin 860 metrekarelik alanı kentin en nitelikli parklarından birine dönüştürecek. 380 ağacın dikileceği ve lavanta, kekik, defne yaprağı kokularının yayılacağı parkın içinden su kanalı da geçecek

Bayraklı Mansuroğlu mahallesindeki 37 bin 500 metrekarelik alanı Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’na dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Buca Adatepe Mahallesi’nde 18 bin 860 metrekarelik alanda kentin en nitelikli parklarından birini daha kuracak. Yapım ihalesi hazırlıklarının sürdüğü proje “Adatepe Parkı” adıyla hayat bulacak. 7’den 70’e her yaş grubuna uygun aktivite alanlarının yer alacağı “Adatepe Parkı” yenilikçi, modern ve güçlü tasarımı ile öne çıkacak.







Moloz değil lavanta



Sadece Buca’nın değil, kentin tamamı için önemli bir çekim merkezi olması beklenen ‘Adatepe Parkı’nın 13 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek. Proje kapsamında 11 adet seyir terası ile basketbol sahası ve kondisyon seti oluşturulacak. Parkta ayrıca 2 adet yeni nesil çocuk oyun alanı kurulacak. 270 metrekare büyüklüğündeki su kanalı ile 55 metrekarelik su oyunu havuzu, alana ayrı bir güzellik katacak. Parkta 5 bin 811 metrekare çim alan düzenlenecek ve 380 adet çınar, gulıbrışım, Himalaya sediri, çitlenbik, mavi selvi, iğde, dışbudak, jakaranda, lale ağacı, kavak, badem, süs ve can eriği ağacı dikilecek. Adatepe Parkı, ayrıca çiçekli çalı grubundan beyaz abelya, dağ muşmulası, sarı papatya, defne, altuni taflan, gravilya, yayılıcı ardıç, lavanta, biberiye, adaçayı, kekik ile zeytin çalısı ile renklenecek.