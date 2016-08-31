31 Ağustos 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Adil Öksüz'ü havalimanında karşılayan isim İzmir'de yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin en önemli isimlerinden olan, firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ü İstanbul’a döndüğünde havalimanında karşılayan Ali Kaya, İzmir’de saklandığı evden çıktığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Kaya’nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkartıldığı, Alman vatandaşı olduğu belirtildi

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 08:59
    Adil Öksüz'ü havalimanında karşılayan isim İzmir'de yakalandı
    FETÖ/PDY üyesi askerlerin darbe girişiminin hazırlayıcılarından olduğu ve kalkışmayı Ankara’daki Akıncı Üssü’nden yönetttiği öne sürülen Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, gözatına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

    Ankara’dan bindiği uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelip, otomobilini alan Adil Öksüz’ü karşılayan ve cep telefonuyla konuşmasını sağlayan biri kişi, güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan araştırmada, Adil Öksüz ile görüştüğü belirlenen bu kişinin Ali Kaya olduğu tespit edildi.

    İZMİR’E GELECEĞİ BELİRLENDİ

    İzmir Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Kaya’nın İzmir’e geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Kaya’nın gidebileceği yerlerde önlem alındı. Gizlilik içerisinde yürütülen operasyonda Ali Kaya, Buca İlçesi’nde saklandığı evden çıkınca, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri düğmeye bastı. Kaçmaya çalışan Ali Kaya, Almanya plakalı otomobilinde eşi Yıldız Kaya ile birlikte gözaltına alındı.

    Ali Kaya’nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkartıldığı ve Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Ali Kaya, Terörle mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Adil öksüz, Fetö, Fetö Gözaltı, Ali Kaya

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Güncelliğini koruyor...
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Girizgah
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ Nostalji-3 İzmir Fuarı
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz