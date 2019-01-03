Adına yakışacak yer 2 yıldır bulunamadı

Tarık Akan aramızdan ayrılalı 2 yıl oldu. Konak Belediyesi merhum sanatçının adını bir tesise vermek istedi. Ancak 2 yıldır Tarık Akan'ın adı bir yere verilemedi ve mecliste Akan tartışması yaşandı.

Şefika Bal - Konak Belediyesi, yılın ilk meclis oturumunu gerçekleştirdi. 2019 yılının ilk toplantısında, Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ın adının bir tesise veya bir parka verilmesi konusunda, Başkan Sema Pekdaş'ın yetkilendirilmesine yönelik komisyon kararı, meclis toplantısında tartışmaya neden oldu. Konak Belediyesi Meclisi, yılın ilk oturumunu gerçekleştirdi. Meclis toplantısının açılış konuşmasını yaparak yılların çabuk geçtiğini, meclis üyeleri ile 5'inci yılbaşını geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Tarık Akan'ın adının bir parka veya bir kültür tesisine verilmesine yönelik Hukuk Komisyonu raporunu görüştü. Komisyon, Akan'ın isminin verileceği yerin belirlenmesi için yetkiyi Başkan Sema Pekdaş'a verdi. AK Parti Grubu ise, yetkinin Pekdaş'a verilmesini eleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Özsır, "Bu karar 2 yıldır komisyonda bekliyordu. Biz, Tarık Akan'ın adının bir yere verilmesine karşı değiliz ama 2 yıl bekleyen bir önergenin 2 yıl sonunda meclise gelmesi ve başkanın bu konuda yetkili kılınması bizi düşündürüyor. Bu konuda meclisin karar vermesini bekliyoruz" diye konuştu. Hukuk Komisyonu Başkanı Vedat Uğur ise, yetkiyi sokakta geçen birine değil Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a verdiklerini söyledi.

Hukuka saygılı bir partiyiz

Tartışmalar üzerine konuşan Sema Pekdaş, "Tarık Akan'ın ölümünün ardından, adının bir yerde yaşatılması için önerge verildi. Ancak Akan'ın adının nereye verilmesi konusunda somut bir öneri sunulmadı. O nedenle bu karar komisyonda uzun süre bekledi. Tarık Akan'ın adının herhangi bir salona veya odaya verilmesi doğru değil. İsminin, yakışacağı bir yere verilmesi önemli. Somutlaşmış bir öneri olmadığı için somutlaştırarak meclise getirme görevini başkana verdiler. Meclis adına bu çalışmayı, görevi başkanlık makamına veriyor. Şimdi de yetki tabii ki mecliste. Tarık Akan'ın adının verileceği uygun yer belirlendikten sonra, karar yeniden meclise getirilecek" diye konuştu. CHP'nin hukuka saygılı bir parti ve grup olduğunu belirten Sema Pekdaş, "Her bir kurum yasalarla kendine göre tanımlanmış görevleri yapar. Biz görev yaptığımız 5 yıl boyunca yetkilerimiz sonuna kadar kullandık, başkanlarına yetkimizi kullandırtmadık" dedi.

Kimse bize haddimizi bildiremez

Pekdaş'ın açıklaması üzerine söz alan AK Partili Abdullah Siyahkoç, "Tarık Akan gibi bir değer, 2 yıldır neden gündemde tutuluyor? Sanatçılar siyasetin üzerinde. Ama Tarık Akan'ın adının bir yere verilmesine yönelik önerge, 2 yıldır gündemde tutuluyor. Onun adı yıpratılıyor. Bundan sonra dikkat edelim. Bir yer bulmadan, bir tesis bulmadan ismini buraya getirmeyelim. Tarık Akan gibi büyük bir değere yakışmıyor" diye konuştu. Siyahkoç'a cevap niteliğinde sözler kaydeden Pekdaş, "Akıl akıldan üstün olduğu için konuyu meclise getiriyoruz. Ama bu arada uygun bir yer bulunamadı. Bu durum Tarık Akan'ın isminin yıpratılması demek değil. Sanatçıların yıpratılması, onların bağımsız sanat yapmasına, onların düşüncelerini özgürce açıklamasına uygun ortam yaratmakla başlar. Kimse burada sanatçılara saygı duyması konusunda bize haddimizi bildiremez. Biz sanata da, sanatçıya da, düşüncenin özgürce üretilmesine saygı duyan ve bunun için mücadele eden bir grubuz" dedi.