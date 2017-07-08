Adında tarihi yaşatan kafe '5:18'

İsmini; şu anda kullanılmayan Buca'dan Alsancak'a giden işçileri taşıyan, emek vagonu olan 5:18 treninden alan; '5:18' kafe, eski günleri yeniden hatırlatıyor. 5:18 Kafe'nin sahibi çerçeve ustası Tolga Kaynar, adında tarihi yaşatan bu şirin kafeyi kızıyla birlkite işletiyor

Zeynep Kaya-

Adı ile mesaj da veriyor



Kafede müşterilere kahve ve soğuk içeceklerden oluşan menü sunuluyor. Kaynar, kafe ile ilgili şunları söyledi: Kafenin olduğu arsa Rumlardan Türklere geçmiş. Tapusu aslında birçok kişinin üzerine görünse de arsanın sahipleri birbirlerinden kopuk kişiler. Arsa çöplerle doluydu. Duvarları bile yoktu. Kendimiz ördük duvarları. Mekanın yapısını olması gerektiği gibi de bırakmak istedim ve müşterileri bu şekilde ağırlamaya karar verdim. Özel bir dizaynla farklı bir anlam kazandırmak da istedim. İnsanlar görebiliyor ki çöplük olarak kullanılan harabe alanlardan bile, böyle güzel bir mekan yaratmak mümkün. Buraya ben çöp deposu olarak değil de tarihi arsa, tarihi mekan olarak bakıyordum. Açtığım kafe bunun en güzel örneği.





Özel dekor

Buca'da saat 5:18 saatinde geçen eski bir trenin olduğu tarihi mekanda açtığı kafeye bu nedenle '5:18' ismini verdiğini belirten Tolga Kaynar, kafeye verilebilecek en anlamlı ismin 5:18 olduğunu ifade ederek, 'Mekanımız yeni olduğu için, müşteriler tarafından yeni yeni keşfediliyor, gelen müşterilerin güzel yorumlarını alınca mutlu oluyorum. Gelen bir daha geliyor. Şömine ustamıza 2 tane şömine yaptırdım. Müşterimiz birkaç tane eski radyo hediye etti. Onları da kafemizin bahçesinde kullanıyoruz. Bahçe içerisindeki ağacın dalına salıncak yaptırdım. Müşterilerin özellikle beğendiği, fark katan yapımlardan biri de salıncağımız. Ayrıca bahçemizde eskiden içerisinde çamaşırların yıkandığı eski bir tahta tekne de bulunuyor ve bahçemizde bulunan fırında browni, anne keki gibi ikramlar yaparak müşterilerimize sunduğumuz da oluyor' diye konuştu. Buca 'nın tarihi treninin ismi kafe de yaşatılıyor. Buca'dan Alsancak'a giden işçileri taşıyan, emek vagonu olan 5:18 treninin ismini tarihi bir arsada açtığı kafeye veren çerçeve ustası Tolga Kaynar, '5:18'i zor şartlar altında ve uzun uğraşlar sonucu dizayn ettim ve eski bir tarihi trenin de geçtiği bir alanda açtım' dedi. Tolga Kaynar... İlkokul mezunu, 1 kız çocuğu babası. Buca'da bulunan, Rumlar'dan kalma, çöplüğe dönen eski bir mekanı dizayn ederek kafe olarak işletmeye karar verdi. Asıl mesleği resim çerçeveciliği olan Tolga usta, boş arsanın sahiplerine ulaşarak 5 yıl önce tadilata başladı. 1 yıl önce yapımı tamamlanan mekana 5:18 treninin ismini verdi. Kaynar, kafeyi kızıyla beraber işletiyor.Kafede müşterilere kahve ve soğuk içeceklerden oluşan menü sunuluyor. Kaynar, kafe ile ilgili şunları söyledi: Kafenin olduğu arsa Rumlardan Türklere geçmiş. Tapusu aslında birçok kişinin üzerine görünse de arsanın sahipleri birbirlerinden kopuk kişiler. Arsa çöplerle doluydu. Duvarları bile yoktu. Kendimiz ördük duvarları. Mekanın yapısını olması gerektiği gibi de bırakmak istedim ve müşterileri bu şekilde ağırlamaya karar verdim. Özel bir dizaynla farklı bir anlam kazandırmak da istedim. İnsanlar görebiliyor ki çöplük olarak kullanılan harabe alanlardan bile, böyle güzel bir mekan yaratmak mümkün. Buraya ben çöp deposu olarak değil de tarihi arsa, tarihi mekan olarak bakıyordum. Açtığım kafe bunun en güzel örneği.Buca'da saat 5:18 saatinde geçen eski bir trenin olduğu tarihi mekanda açtığı kafeye bu nedenle '5:18' ismini verdiğini belirten Tolga Kaynar, kafeye verilebilecek en anlamlı ismin 5:18 olduğunu ifade ederek, 'Mekanımız yeni olduğu için, müşteriler tarafından yeni yeni keşfediliyor, gelen müşterilerin güzel yorumlarını alınca mutlu oluyorum. Gelen bir daha geliyor. Şömine ustamıza 2 tane şömine yaptırdım. Müşterimiz birkaç tane eski radyo hediye etti. Onları da kafemizin bahçesinde kullanıyoruz. Bahçe içerisindeki ağacın dalına salıncak yaptırdım. Müşterilerin özellikle beğendiği, fark katan yapımlardan biri de salıncağımız. Ayrıca bahçemizde eskiden içerisinde çamaşırların yıkandığı eski bir tahta tekne de bulunuyor ve bahçemizde bulunan fırında browni, anne keki gibi ikramlar yaparak müşterilerimize sunduğumuz da oluyor' diye konuştu.