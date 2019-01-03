Adliye saldırısında yaralanmıştı, çantasındaki kitap hayatını kurtardı

Terör örgütü PKK mensuplarınca 2 sene önce İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıda yaralanan avukat Bülent Karagöz, kafasına siper ettiği çantasındaki merminin isabet ettiği hukuk kitabını saklıyor. Karagöz, 'Gelen mermi, kitabı delip yön değiştirerek çantamdan çıktı. Fethi Sekin'in kahramanlığı ve kitabın çantamda bulunması sayesinde hayatım kurtuldu' dedi.

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan avukat Bülent Karagöz, saldırı anında korunmak için kafasına siper ettiği çantasında bulunan ve mermi isabet eden hukuk kitabını 2 senedir saklıyor. Bülent Karagöz, yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı gün bir konuda dava açmak için gittiği adliyede, C blokun önündeyken arkasından "dur" sesi duyduğunu, bu sırada dönüp baktığında bir aracın hızla kontrol kulübesinin önündeki polis memuruna çarptığını anlattı. Araçtan bir kişinin hızla koşarak karşıya geçtiğini, çok kısa süre sonra patlamanın meydana geldiğini belirten Karagöz, patlayan aracın parçalarının çevresine düştüğünü ifade etti. Bölgedeki bir kafenin masasının altına süründüğünü, bir süre sessizlikten sonra çok yoğun silah seslerinin gelmeye başladığını dile getiren Karagöz, mermilerden korunmak için çantasını kafasına siper ettiğini söyledi. Bacağına bir kurşun isabet ettiğini, silah seslerinin bir süre sonra sona erdiğini aktaran Karagöz, 6 gün yoğun bakımda kaldığını, mesleğine 9 ay ara verdiğini kaydetti.

Kitaba mermi isabet etti

Saldırı esnasında kafasına siper ettiği çantaya merminin isabet ettiğini, çantadaki kitabı delen kurşunun yön değiştirdiğini ve hayatını buna borçlu olduğunu sonradan öğrendiğini vurgulayan Karagöz, şöyle konuştu:

Olay günü, çantamda bulunan kitap, baro ajandası ve baro kartını hatıra olarak büromda saklıyorum. Gelen mermi kitabı delip yön değiştirerek çantamdan çıktı. Fethi Sekin'in kahramanlığı ve kitabın çantamda bulunması sayesinde hayatım kurtulmuş oldu. Kitabı ve çantayı büromda bir hatıra olarak saklıyorum. Olay sırasında ben yerdeyken adliye kafeye 66 mermi isabet etmiş. Teröristler adliyeye yaylım ateşi yaparken teröristlerin Fethi Sekin'e ateş ettiği hizada bulunuyordum ve kaldırımın üstünde hiçbir yere sığınamaz durumdaydım. Sol bacağımdan kurşun yedim. Leğen kemiğimi kırarak içeriye saplanmış. Mermiyle yaşıyorum. Yaralandıktan sonra uzun bir süre koltuk değneğiyle yürüdüm. Bir mermi ve 7 şarapnel parçası bacağıma saplanmış. Yüzde 31 iş gücü kaybı oldu. Zorluklarım oluyor ama önce vatan diyoruz. Vatan sağ olsun. Karagöz, saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in gösterdiği kahramanlık sayesinde İzmir Adliyesi'nde büyük bir felaketin önüne geçildiğini vurgulayarak, "Sekin, kahramanca tutumuyla çok büyük bir faciadan dönmemizi sağladı. Kendisini burada yeniden saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Fethi Sekin'in kahramanlığı unutulmaz

İzmir'de 2 yıl önce terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in arkadaşı ve Sekin'in bakımını üstlendiği sokak köpeği "Zeytin"e sahip çıkan İdris Yavuz, kahramanlığıyla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran meslektaşıyla gurur duyuyor. İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen ve kahramanlığıyla Türk milletinin gönlünde taht kuran Fethi Sekin, şehadetinin 2. yılında anılacak. Sekin'in arkadaşı polis memuru İdris Yavuz, yaptığı açıklamada, 2010-2017 arasında belli dönemlerde İzmir Adliyesi önünde Sekin ile görev yaptığını söyledi. Bir polis olarak Fethi Sekin'in gösterdiği kahramanlığı unutamadığını anlatan Yavuz, onun yaptığı müdahale sayesinde adliyenin büyük bir faciadan kurtulduğunu aktardı. İzmir halkının Fethi Sekin'e minnettar olduğunu vurgulayan Yavuz, "O hain saldırıyı unutmadık, unutturmayacağız. O hainlere diyorum ki 'bir Fethi Sekin gider, bin Fethi Sekin geldi." dedi. Fethi Sekin'in bakımını üstlendiği sokak köpeği "Zeytin"e sahip çıkan İdris Yavuz, Sekin ile "Zeytin" arasındaki dostluğa yakından şahit olduğunu söyledi.

Zeytin artık yaşlandı

Yavuz, "Zeytin"in 12 yaşında olduğunu ifade ederek, "Zeytin artık yaşlandı. Geçen ay rahatsızlığı artınca yapılan muayenede kanser teşhisi kondu. Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Derneği ameliyat yaptırmak istedik ama biz masada kalır korkusuyla burada yaşasın, ne kadar ömrü varsa burada geçirsin diye düşündük." diye konuştu. İdris Yavuz, "Zeytin"in yaşlılığa bağlı olarak gözlerinin az gördüğünü, bu nedenle onun kendisini sesiyle tanıdığını ifade etti. Görev yerinin değişmesine rağmen haftanın belli günleri "Zeytin" ile ilgilenmek için adliyeye geldiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti: Zeytin, Sekin'in anıtı önünde nöbet tutuyor. Halk sahiplenmek istedi ama onun istediği tek yer İzmir Adliyesinin C Kapısı'nda bulunan betonlar. Ömrünün sonuna kadar Zeytin, onun anıtı önünde nöbet tutacak.

Adliyenin önünden ayrılmıyor

Şehit polis Fethi Sekin'in 12 yıl önce adliye yakınlarında yeni dünyaya gelmişken sahiplenip "Zeytin" adını verdiği köpek, görev yaptığı süre boyunca kahraman polisi hiç yalnız bırakmadı. Hain saldırının gerçekleştiği gün bile Sekin'in yanında olan "Zeytin", kahraman polisin şehit olmasının ardından düzenlenen anma törenlerinde de İzmir Adliyesinin C Kapısı'ndan ayrılmadı. Bakımını bir dönem Sekin ile aynı yerde çalışan İzmir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İdris Yavuz'un üstlendiği "Zeytin", üzücü olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala adliyenin çevresinde yaşamaya devam ediyor. Gününü, Sekin'in şehit olduğu C Kapısı yakınlarında ve kahraman polisin geçen sene aynı yere yaptırılan anıtının olduğu yerde geçiren "Zeytin", adliyeye gelenlerin dikkatini çekiyor.