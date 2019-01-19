Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcu sayısı arttı

Havalimanını kullanan yolcu sayısı geçen yıl dış hatlarda yüzde 17, iç hatlarda yüzde 2 artış gösterdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda toplam yolcu sayısı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 5 arttı.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Adnan Menderes Havalimanında bu yıl ağırlanan toplam yolcu sayısı yüzde 5 artışla 13 milyon 441 bin 142'ye ulaştı.

Havalimanının dış hatlar terminalini kullanan yolcu sayısı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 17 artışla 2 milyon 750 bin 553 kişiye ulaşırken iç hatlar terminalinde ise yüzde 2 artışla 10 milyon 690 bin 567 yolcuya ulaşıldı.

Açıklamada Adnan Menderes Havalimanı'nda kapasite artırım çalışmalarının devam ettiği, bu çalışmayla uçak park alanının 23 artışla 58 uçağa çıkarılacağı bildirildi.