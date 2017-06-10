Af Örgütü'nün Başkanı, FETÖ'cülerle yazışmış

İzmir'de, FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın, firarda olan Emre Uslu, Önder Aytaç gibi şüphelilerle mail ile yazıştığı, o yazışmalar sonrasında kamuoyuna yönelik, operasyonları eleştiren açıklamalar yaptığı öne sürüldü. Bu arada Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, savcılığın Taner Kılıç'ı terör örgütü üyeliğiyle suçlamasının, 'adaletle alay etmek' olduğunu ifade edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün avukat yapılanmasına yönelik olarak geçen salı günü operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 22 avukat gözaltına alındı. Örgüte üye kişilerin avukatlıklarını yapmalarının yanı sıra, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtilen 22 avukattan, aralarında Taner Kılıç'ın da bulunduğu 9'u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taner Kılıç ile birlikte toplam 6 avukat tutuklandı, 3 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



FİRARDAKİ FETÖCÜ'LERLE YAZIŞMIŞ



ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

2002 yılından beri çeşitli dönemlerde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Yönetim Kurulu'nda yer alan, 2014 yılından bu yana da başkanlığını yapan Taner Kılıç'ın, FETÖ/PDY üyeleri ile bağlantılarının ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Kılıç'ın, aralarında, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan ve firarda olan Emre Uslu ile Önder Aytaç'ın da bulunduğu çok sayıda şüpheliyle haberleştiğinin saptandığı belirtildi. Örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u da kullanmakla suçlanan Taner Kılıç'ın, FETÖ/PDY'den aranan firari Emre Uslu ve Önder Aytaç gibi şüphelilerle mail ile yazıştığı, o yazışmalar sonrasında kamuoyuna yönelik, FETÖ operasyonlarını eleştiren açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü.Uluslararası Af Örgütü'nden de Taner Kılıç'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklama geldi. Kılıç'ın derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep edildi. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty de, "Taner Kılıç ilkeli ve tutkulu bir insan hakları savunucusudur. Bugün aleyhinde yöneltilmiş olan suçlar tamamen asılsızdır" dedi. Kılıç'ın tutuklanmasının adaletle alay etmek olduğunu savunan Shetty açıklamasını şöyle sürdürdü:"Taner Kılıç'ı Gülen hareketi ile ilişkilendiren tek iddia, yetkililerin 'Fethullahçı Terör Örgütü' üyeleri tarafından kullanıldığını öne sürdüğü, güvenlikli bir cep telefonu mesajlaşma uygulaması olan ByLock'un Ağustos 2014'te telefonunda bulunduğudur. Bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt sunulmamıştır. Taner Kılıç bugüne kadar ByLock'u telefonuna indirmiş olduğunu veya kullandığını reddediyor. Hatta, son dönemde gerçekleşen gözaltılar ve yargılamalarla bağlantılı olarak, kamuoyuna geniş çapta yansıyana kadar uygulamanın adını dahi duymadığını belirtiyor."Salil Shetty, Taner Kılıç'ın gözaltına alınmasının uluslararası kamuoyunda yankı uyandırarak, ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Almanya İnsan Hakları Sorumlusu, Danimarka Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra çok sayıda uluslararası ve ulusal insan hakları kuruluşları tarafından da kınandığını belirtti.