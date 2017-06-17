Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Buca İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaynaklar Köyü'nden Buca yönüne giden 24 yaşındaki İmam Demirçivi yönetimindeki 35 GB 2419 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki çam ağacına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Demirçivi ile yanındaki arkadaşı 21 yaşındaki Didem Ertürk araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından otomobilden çıkarılan Demirçivi, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobilde sıkışan Ertürk'ün ise öldüğü belirlendi.



Bekar olduğu öğrenilen Ertürk'ün cansız bedeni, AKS 110 ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Ertürk'ün yakınları, gözyaşlarına boğuldu.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Didem Ertürk'ün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan İmam Demirçivi'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.