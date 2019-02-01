'Ağır Abiler' İzmir Tarım Fuarına Geliyor

İzmir’de bu yıl 14.sü düzenlenecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda “Ağır Abiler” yarışacak. Türkiye’nin en ilgi çekici hayvancılık yarışmalarından biri olan Ağır Abiler Yarışıyor ’da özel yetiştirilen boğalar kantara çıkmak için gün sayıyor

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun etkin rol alacağı fuarda, Türkiye’nin en kapsamlı canlı hayvan sergisi kurulacak. Bu kapsamda İzmir İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin destekleriyle “Ağır Abiler Yarışıyor”” adlı boğa yarışması düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl ilgiyle izlenen yarışmayı Yaşarkent Hayvancılık’a ait 1286 kg ağırlığındaki boğa kazanırken firma yetkililerine yem karma makinesi hediye edildi. İkinci olan boğanın sahibine baskül ve üçüncü olan boğanın sahibine de besi yemi hediye edilirken tüm katılımcılara da çeşitli hediyeler takdim edildi.

2019 yılında yine seçkin çiftliklerden özenle seçilerek fuara getirilecek olan boğalar 7 Şubat Perşembe günü saat 15.00’da birbiriyle kıyasıya yarışacak ve en ağır boğaya ödül verilecek.

Girişlerin ücretsiz olduğu 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 07-10 Şubat tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek.