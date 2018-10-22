Ağzı ve bacaklarını bağladıkları köpeği ölüme terk ettiler

İzmir'in Aliağa ilçesinde ağzı ve bacakları bağlanarak ölüme terkedilmiş olarak bulunan sokak köpeği, köylüler tarafından bulunup kurtarıldı

Ağzı ve bacaklarını bağladıkları köpeği ölüme terk ettiler
22 Ekim 2018 Pazartesi 12:52

Aliağa'nın kırsal Samurlu Mahallesi yakınlarındaki dün  öğle saatlerinde ailesiyle bahçesine zeytin toplamaya giden Talip Terim, ağaçlar arasında ağzı ve bacakları iple bağlanarak ölüme terkedilmiş bir sokak köpeği olduğunu fark etti. Terim, Aliağa Belediyesi'ni arayıp, durumu bildirerek yardım istedi. Ancak bu arada zavallı hayvanın nefes almakta zorlandığını ve ağzından köpükler geldiğini fark eden Terim ve bareberindekiler bir bıçak yardımıyla ipleri keserek zavallı sokak köpeğini tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Bitkin haldeki köpek, ayağındaki ipler kesilmesine rağmen bir süre ayağa kalkmakta güçlük çekti. Tekrar özgürlüğüne kavuşan köpeğe su ve yiyecek verildi. Kendine gelen köpek, mutlu bir şekilde kuyruk sallayıp, kendisini kurtaran Terim ve beraberindekilerin etrafında bir süre dolandıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #aliağa #köpek
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