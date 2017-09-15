Ahmet Beko'nun ismi spor tesislerine verildi

Karşıyaka Belediyesi, Fikri Altay Mahallesi'nin ilk muhtarı olan ve 1990 yılında vefat eden Ahmet Beko'nun adını, Fikri Altay'daki spor tesislerine verdi. Oğlu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve mahalle sakinleri de törene katıldı. Başkan Akpınar 'Kalplerimizde is değil iz bırakan değerleri yaşatmaya devam edeceğiz' dedi

Fikri Altay Mahallesi'nin ilk muhtarı Ahmet Beko, 19 yıl hizmet ettiği mahallesindeki spor tesislerinde ölümsüzleşti! Karşıyaka Belediyesi, mahallenin semt sahasına Ahmet Beko'nun ismini verdi. Törene, Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın yanı sıra, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür vekili Musa Yelek, mahalle muhtarı Mustafa Birlik, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Fikri Altay Mahallesi sakinleri katıldı.



Esnafı gezdi, top oynadı



Başkan Akpınar, isim verme töreni öncesinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla kucaklaştı. Törenin ardından ise çevresini saran minik sporcularla birlikte bir süre top oynadı. Tören öncesinde Ahmet Beko anısına lokma dağıtılırken, DİSK Genel Başkanı, oğul Kani Beko da ailesi adına Başkan Akpınar'a plaket verdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Biz hizmet için varız. Ahmet Beko ve O'nun gibi aydın kişilerin anlayışını devam ettiriyoruz. Muhtarlık müessesesi çok önemli ve zor. Bunu layıkıyla yapan bir kişiyi kendi mahallesinde yaşatmak için buradayız. 1990 yılında hayata veda edip, 2017 yılında hala sevgi ve saygıyla anılan kişi, kalplerde is değil iz bırakmıştır. İyi ki bu kararı aldık. Kentine hizmet eden, adını zihinlere kazıyan tüm büyüklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Hayırlısı olsun' dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko da babası ile ilgili anılarını ve duygularını paylaştı. Spor Tesislerine isim verme kararını alan Başkan Akpınar'a ve meclis üyelerine teşekkür etti. Beko, 'Doğup büyüdüğüm mahallede böyle bir onuru yaşamanın sevinci içerisindeyim' dedi.





