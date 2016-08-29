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    • Ahmet Küçükbay tutuklandı

    İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, sabah saatlerine adliyeye getirilen Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay tutuklandı

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 17:12
    Ahmet Küçükbay tutuklandı
    İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay tutuklandı.

    İzmir Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur'un yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden başka bir soruşturmadan gözaltında bulunan Küçükbay, savcılığın itirazı, mahkemenin de tutuklamaya yönelik kararının ardından adliyeye sevk edildi.

    Küçükbay, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Ahmet Küçükbay, Küçükbay Tutuklandı, Orkide Tutuklandı

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