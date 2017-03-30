Aile hekimleri büyükanne maaşı için bilgilendirme bekliyor

Kübra Topal-Torunlarının bakımını üstlenen, anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardım yapılmasına imkan sağlayan ' -Torunlarının bakımını üstlenen, anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardım yapılmasına imkan sağlayan ' Büyükanne Maaşı Projesi'nin, 10 ilde uygulanmasıyla birlikte, 6 bin 500 büyükanne bu projeden faydalanmış olacak. İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murat Atam, 'Büyükanne maaşı bağlanırken büyükkannelerden istenen belgeler arasında sağlık raporu da var. Hekimler bu raporu neye göre verecek bu konuda bir evrak veya mevzuat yok, bilgilendirme bekliyoruz' dedi.



Ortada mevzuat yok



Ruhsal sağlık da önemli



Ailelerle karşı karşıya kalabiliriz

Büyükanne projesinin sosyal bir proje olduğunu ve sosyal projeleri aile hekimleri olarak desteklediklerini belirten İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murat Atam, 'Bu sorunları hepimiz yaşadık. O sorunlar oldukça aile büyüklerimize başvurduk. Bu konuda onlara destek olunması çok güzel bir uygulama' dedi. Büyükanne dediğimizde hep yaşlı algılanıyor fakat genç olanlar da var diyen Atam, 'Kadın istihdamı sorununa da çözüm olarakta düşünülebilir. Bu projenin genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum, bizlerin de içinde olduğu eğitim merkezlerinde çocuk yetiştirme anlamında bilgi verilebilir. Böylece sağlıklı nesillerin yetişmesine büyük katkı sağlanır' dedi.Murat Atam, 'Projeye dahil edilen büyükannelerin belirli şartları var. Bunlardan bir tanesi sağlık raporu almaları. Sağlık raporu için gelmeye başladılar. Fakat gelenlerin ellerinde hiç bir belge yok. Belirlenmiş bir mevzuat, bizim tabirimizle algoritma ortada bulunmadığı için tecrübemize dayanarak torununa bakıp bakamayacaklarına karar veriyoruz' dedi. Sağlıklı olma durumunun çok göreceli bir kavram olduğunu dile getiren Atam, 'Yeni doğmuş bir bebek var, biraz daha ayakta olan, koşturan var. Ortopedik sorunları olan bir büyükannemizin onun peşinden koşması imkansız. Dolayısıyla biz bu konuda güçlük çekiyoruz' dedi.Kişinin bilinç düzeyi ve akli dengesi konusuna da değinen Atam, 'Bizim elimizde bazı kriterler var, testler var. Biz bunları farklı raporlamalarda kullanıyoruz. Bunlarla ilgili yapılacak işlemler pozitif olduğu zaman, sorun yok. Ama işin içine hastalıklar girince ki o yaş grubunda haliyle hastalıklar var ve bu da bizi zorluyacak. İlk aklıma gelen insülin kullanan diyabetik bir büyükanne. Fiziksel olarak hiç bir problemi yok. Ama hipoglisemi atakları geçiriyor. Evde torunuyla uğraşırken kan şekeri düşüyor. Bunlar bu kadar ayrıntılı yapılmalı mı? Yoksa amaçlanan torunlara bakmak mı? Bu sorunun cevabı çok önemli' dedi.Ailelerle sorun yaşayabileceklerini belirten Murat Atam, 'Bizim vereceğimiz raporun dışında, tereddütte kaldığımız durumda bir üst kuruma gönderdiğimiz zaman bu kişiler yorulacaklar. Veya bizim değerlendiripte uygun görmediğimiz hastanın yakınları ile karşı karşıya gelebiliriz. Bakanlık ya da ilgili kuruluşlar tarafından bu konunun kısa sürede çözümlenerek, mevzuatla ilgili bilgilendirme yapılmasını talep ediyoruz' dedi.