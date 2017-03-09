Aileler, diyabetli çocukları için birleşti

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de doğuştan ya da küçük yaşlarda diyabet olan, ömürleri boyunca insülin kullanmaları gereken çocuklar için aileleri, 'Şekerli Çocuklar Derneği' kurmak için birleşti. Bugüne kadar 430 kişiye ulaşan oluşumun en büyük çabası çocukların düzenli olarak kan şekerlerini ölçen, tehlikeli seviyede olması durumunda ikazda bulunan, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) karşılamadığı sensörün tutarını, devletin karşılamasını sağlamak. Grubun sözcülerinden Sibel Kılıç, "Çocuklarımızın gelecekteki sağlıkları için bizler aileleri olarak gece bile belli aralıklarla uyanıp ölçüm yapıyoruz. Ancak aylık 500 TL tutarındaki sensörün alınması durumunda daha sağlıklı ölçümler yapılıyor. Aileler, bunu karşılamakta büyük zorluk çekiyorlar. Sesimize çocuklarımız için cevap bekliyoruz" dedi

Dünya genelinde gerek beslenme alışkanlıklarından gerekse de gıdalardaki kimyasal katkılardan dolayı en büyük tehlikelerden birisi de diyabet hastalığı. Yetişkin insanların yanı sıra doğuştan yada henüz bebeklik dönemlerinde diyabet olan çocuklar için hastalık daha uzun ve tehlikeli sonuçlar yaratıyor. İzmir'de de diyabet hastası olan çocukları için aileler, bir süredir sosyal medya üzerinden yürüttükleri çalışmalarla bir araya geldi. Dernekleşme adına da adım attı.



ŞEKERLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ KURULACAK



Şekerli Çocuklar Derneği'ni kurmak için toplanan aileler, şimdiye kadar 430 kişiye ulaştı. Çocuklarının daha sağlıklı büyümesi için çalışma yürüten ailelerin öncelikli çabası ise ömürleri boyunca kullanacakları insülin için gerekli ölçümü otomatikman yapan pomba ile sensörü için oldu. SGK'nın pompanın belli bir miktarını karşıladığı, ancak insülin değerini otomatikman belli aralıklarla ölçen sensörü ise karşılamadığı öğrenildi. Aylık 500 TL masrafı bulunan sensörün karşılanmasını isteyen aileler adına grubun sözcülerinden Sibel Kılıç açıklama yaptı. İlk başlarda çocuklarının el parmaklarından günde 15 - 20 kez ölçüm yaptıklarını, bu nedenle parmaklarının büyük zarar gördüğü ve acıya neden olduğunu anlatan Sibel Kılıç, şöyle dedi:



"Bunun sonrasında bizler insülin pompası aldık. Bunun da belli bir bölümünü devlet karşıladı. Şimdi gelişen teknolojiyle birlikte pompalar da gelişti. Çocuklarımız için iyi bir pompa 15 bin TL. Aileler alet bir kez alındığı için bu parayı bir şekilde karşılıyorlar. Ama pompanın işlevini yapması için sensöre gerek duyuluyor. Sensörde belli aralıklarla otomatikman ölçüm yapıyor. Ve insülin değerinde olumsuz bir durum olması durumunda anında uyarı veriyor. Bu şekilde çocuklarımızın kan şekerleri düşmüyor, ileride parmaklarına ya da organlarına zarar verecek olumsuzluklar da en aza indiriliyor. Bu sensörün aylık masrafı 500 TL. Ailelerimiz bunu ekonomik durumlarından dolayı karşılayamıyorlar. Bu nedenle de eski sistemleri kullanmak zorunda kalıyorlar. Bizim isteğimiz SGK'nın bunu da karşılaması. Çocuklarımızın gelecekteki sağlıkları için bu isteğimiz. Biz gece bile belli aralıklarla uyanıp ölçüm yapıyoruz. Sesimize çocuklarımız için cevap bekliyoruz."



Ellerindeki pompaları gösteren minik diyabetli hastalar da ailelerine destek olunmasını istedi.

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