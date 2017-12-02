Ailesi onu kucağında okula taşıdı. Büyüdü doktor oldu!

İzmir'de, yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeyen bedensel engelli doktor Hamit Topugil, çocukluk hayali beyaz önlüğüyle 27 yıldır hastalara şifa dağıtıyor

İzmir'de yaşayan ve 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle yatağa mahkum kalan 60 yaşındaki Hamit Topugil'in, o günün şartlarında yeterli tedavi imkanı bulamayan ailesi, eğitim çağına gelen çocuklarını okula kucaklarında götürüp getirdi.



İlkokul ve ortaokulu büyük zorluklar içerisinde tamamlayan Topugil, tekerlekli sandalyesi olmadığı için liseye devam edemedi. Bu sorunlardan dolayı eğitimine 6 yıl ara veren Topugil, dışarıdan liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına girdi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.



Lise eğitimi sırasında 2 kez ameliyat olan Topugil, ilk adımlarını da 18 yaşında bacaklarına takılan yürüme cihazı ve dengede durmasını sağlayan baston yardımıyla attı.



Azmi ve başarısıyla herkesin takdirini kazanan Topugil, kendisini ayağa kaldıran doktorun elinden 33 yaşında hekim diplomasını alarak çocukluk hayallerine ulaştı.



Doktor olduktan sonra İzmir'in Kemalpaşa, Kınık ve Konak ilçelerinde görev yapan Topugil halen Gaziemir Aile Sağlığı Merkezinde çalışıyor.





Balçova'daki evinden arabasıyla Gaziemir'de çalıştığı aile sağlığı merkezine gelen bir çocuk babası Topugil'i kapıda 25 yıldır yanından hiç ayrılmayan hemşire Mahsume Ağraş karşılıyor. Hemşiresinin yardımı ile beyaz önlüğünü giyen engelli doktor, hastalarıyla kurduğu iletişimle dikkati çekiyor.



Hamit Topugil yaptığı açıklamada, çocukluğu hastanede geçtiği için o dönem hep doktor olmayı istediğini söyledi.



Ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerinin desteğiyle hayaline kavuştuğunu anlatan Topugil, "Yaşadığım olumsuzluklara rağmen hiç pes etmedim. Kesinlikle 'engel' diye bir şey yok. Engelleri aşarız ama mücadele edeceğiz, pes etmeyeceğiz. Ben de kendimi hiçbir zaman engelli hissetmedim." dedi.



Mesleğine başladığı ilk günü hala unutamadığını dile getiren Topugil, sağlığı el verdiği sürece doktorluk yapmayı sürdüreceğini vurguladı.



İnsanların sağlık sorunlarına çare bulmanın çok mutluluk verici olduğunu ifade eden Topugil, şöyle konuştu:



"Beyaz önlüğüm benim hayatımın en güzel ve kıymetli yerinde. Onsuz hayatı düşünemiyorum. İzinden döndüğüm zaman hastalarıma sarılasım geliyor. Hastalarım da beni görünce çok mutlu oluyorlar. 6 aylık ömrümün kaldığını bilsem 3 ayını burada geçirmek isterim. Hayatı ve insanları çok seviyorum. Karşılaşmak istemediğim ne varsa hastalara yaşatmıyorum."



Hemşire Uğraş ise Topugil'i tanıdıktan sonra hayata bakışının değiştiğini aktardı.



Doktor Topugil ile hiç kopmadıklarını belirten Uğraş, "Onu bir abi kardeş gibi seviyorum. Hastalarıyla yakından ilgilenir. Yaşadığı onca sıkıntıya rağmen yüzündeki gülümseme hiç eksilmez. Engelli vatandaşlarımız da doktorumuzu görünce çok mutlu oluyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.



Şenay Uzun da Topugil ile Konak ilçesindeki sağlık merkezinde tanıştıklarını, 14 yıldan bu yana da ailelerinin hekimi olduğunu dile getirdi.



Gaziemir İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Demiryürek de Topugil'in çok çalışkan bir doktor olduğunu, aile hekimi sisteminde kendine kayıtlı hastaların yanı sıra dışardan gelen hastaları da tedavi ettiğini söyledi.