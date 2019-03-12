AK Parti Adayı Gençtürk'ten göçmen vatandaşlara 'vize masası' sözü

Bornova'da yaşayan Balkan Göçmenleri ile Eğridere Mahallesi'ndeki programda bir araya gelen AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk, "Geçtiğimiz hafta Ankara'da Bulgaristan Büyükelçisi'yle görüştük ve söz aldık. Seçimi kazandığımızda pasaport, vize ve kimlik işlemleri ile transit geçiş izni gibi işlemleri belediyede oluşturacağımız masada yapabileceksiniz" müjdesini verdi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk ve meclis üyesi adayları Eğridere Mahallesi'nde Balkanlar'dan göçen vatandaşlarla düzenlenen kahvaltılı toplantıda buluştu. Toplantıda Bornova'nın sorunlarına yönelik çözümleri ve hayata geçireceği projeleri hakkında da bilgi veren Gençtürk, Balkanlar'dan göçen vatandaşlara belediyede oluşturulacak masa ile artık vize, kimlik ve pasaport işlemleri için Ankara'ya, İstanbul'a gitmeyeceklerinin müjdesini verdi.



Bütün işlemler belediyede

Geçen hafta Ankara'da Bulgaristan Büyükelçisi'yle görüştüklerini ve Bornova'da yaşayan vatandaşların yaşadığı sorunları anlattıklarını belirten AK Parti'li Gençtürk, sözlerini şöyle sürdürdü: Balkanlar'dan göçen kardeşlerimizin büyük çoğunluğu Bornova'da ikamet ediyor. Ancak bu kardeşlerimizin pasaport, vize, kimlik işlemleri ya da transit vize gibi işlemleri için Ankara ve İstanbul'a gitmesi gerekiyor. Ama biz bu sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Geçtiğimiz hafta Meclis Üyesi Adayı kardeşim İsmail Vatansever Ankara'ya gitti ve ilgili kurum ve kişilerle bu durumu görüştü. Son olarak da Bulgaristan Büyükelçisi'nden söz aldı. Seçimi kazanıp göreve geldiğimizde ayın 3 günü belediye içinde tahsis edeceğimiz masada bu işlemler yapılacak. Artık bu işlemler için belediyemize geleceksiniz ve başka hiçbir yere gitmeyeceksiniz. İstanbul ve Ankara'ya bu işlemler için değil sadece gezmeye gidecekseniz. Bakın daha göreve gelmeden böyle bir durumu çözüme kavuşturduk. Zaten bu sorunlar çok kısa zamanda çözülebilecek sorunlar. Yeter ki çözülmek istensin!

Ortak çalışmalar yapacağız

Bulgaristan'daki Cebel, Yenipazar ve Koşukavak belediyeleriyle Bornova'nın kardeş şehir olduğunu ifade eden Gençtürk, "Biz bu 3 belediyemizle kardeşiz. Ancak bu durum sadece kağıt üzerinde geçerli. Bu kardeşlik kağıttan ileri gitmedi. Bugüne kadar ne burada yaşayan ne de orada yaşayan vatandaşlarımızın buraya kültürel bir gezi çerçevesinde geldiği olmadı. Göreve geldiğimizde bunu başlatacağız. Bulgaristan, Bosna ve Makedonya'daki kardeş belediyelerimizle ortak çalışmalar yapacağız. Kardeş şehirlerimizle etkileşimi sağlamak için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyeceğiz ve destekleyeceğiz. Yapacağımız festivallerle kültürleri tanıtacak ve yaşatacağız. Bunun dışında da bütün vatandaşlarımızla düzenleyeceğimiz buluşmalarda bir araya gelecek, sorunlarını dinleyecek ve çözümlerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.