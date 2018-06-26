AK Parti'den milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın acı günü

Eski milli futbolcu, AK Parti'den yeni milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti. Alpay Özalan, seçmene ve teşkilata teşekkür turu atarken, İstanbul'da yaşayan babasının ölüm haberini aldı

İzmir'de AK Parti'den milletvekili seçilerek Meclis çatısı altında ilk kez siyaset yapmak hakkı yakalayan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan, İstanbul'da hayatını kaybetti. Alpay Özalan, babasının cenazesini almak için İstanbul'a gitti.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti İzmir ikinci bölge ikinci sıradan aday oldu. Alpay'ın seçim bölgesinde AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren Alpay Özalan, seçmene ve teşkilata teşekkür turu atarken, İstanbul'da yaşayan babasının ölüm haberini aldı. Alpay Özalan, babasının cenazesini almak için İzmir'den İstanbul'a gitti. Cenaze töreninin, yarın (çarşamba) İzmir Karşıyaka ilçesinde Soğukkuyu Camii'nden öğle namazı sonrası yapılacağı öğrenildi.