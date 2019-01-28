Ak Parti'nin İzmir adayı yamaç paraşütü tutkunu

AK Parti'nin İzmir'in Karşıyaka ilçesinden belediye başkan adayı gösterdiği Ayda Maç (50), adrenalin tutkunu olduğunu söyledi. Yamaç paraşütü sevdasından vazgeçmeyen Maç, birçok kişinin cesaret edemediği bu sporu siyasete benzetti ancak siyasetin daha zor olduğunu da dile getirdi. Maç, kendisini 'çılgın' bulduğunu da belirtti

AK Parti'den 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için aday gösterilen 5 kadından Karşıyaka Belediye Başkanı adayı Ayda Maç, yamaç paraşütü tutkunu. 2 çocuk annesi Maç, en son 2 bin metreden atladı. Aday gösterildikten sonra en büyük desteği oğullarından gören Maç, saha çalışmaları nedeniyle onları sadece geceleri görebiliyor. Kendisini 'çılgın' olarak tanımlayan Maç, aynı zamanda dalış (scuba-aletli dalış) da yapıyor. Amatör tekne ehliyeti olan Maç, 2005 yılından beri tekne kullanıyor.

Şehir plancısı olan Ayda Maç, aday gösterildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Umarım, bu şans bana verilir ve aynı heyecanla icraata geçebilirim. Çok güzel tepkiler alıyorum. Bu heyecanım ve enerjimle sokaklara, mekanlara giriyorum; insanlar şaşırıyor. Böyle aday görmediklerini söylüyorlar. Çok iyi bir enerji geçişi var, seçmenle aramda. Öyle hissediyorum" diye konuştu.

Seçimde siyasi partilerin değil, belediyeciliğin ve hizmetlerin yarışması gerektiğini kaydeden Ayda Maç, "Burada siyaset yapmamalıyız. Belediyecilik, bu değil. Belediyecilik; halka hizmet, yaşadığımız paydaşlarımıza hizmet etmek demektir. Benim de en büyük hedefim bu. İnsanların hak ettikleri gibi yaşaması ve insanların hayatını kolaylaştırmak amacımız olmalı. Benim amacım bu. Ben kimseyle polemiğe girmiyorum. Siyaset çok önemli; ama bence bu seçimlerde herkes siyaseti bir kenara bırakarak, hizmete odaklanmalı. Adayların yapabileceklerine odaklanmalı" dedi.