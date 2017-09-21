Ak Partili Dağ'dan CHP'ye taziye ziyareti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, akciğer kanseri teşhisi konulduktan bir hafta sonra hayatını kaybeden eski CHP İzmir İl Sekreteri Zikri Dursun için CHP İl Başkanlığı’na taziye ziyaretinde bulundu. Dağ’ı, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Ali Yiğit’in yanı sıra, CHP İl Sekreteri Birgül Değirmenci ile CHP İl Başkan Yardımcısı Ednan Arslan karşıladı. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven’in il dışında olması nedeniyle katılamadığı ziyaret sonrasında açıklama yapan Dağ, “Başsağlığı dilemek için taziye ziyaretinde bulunduk. Partisinde uzun yıllar hizmet etmiş, siyaset yapmış bir arkadaşımızı kaybettik. Kendisiyle doğrudan bir tanışıklığım yok. İzmir’de olunca ziyaret etmek ve başsağlığı dileklerimizi iletmek istedik. Bizim kültürümüzde acılar paylaştıkça azalır, mutluluk paylaştıkça çoğalır. Siyasette rakip olabiliriz, seçimlerde rakip olabiliriz ama kederde ve sevinçte birleşmeyi bilmemiz lazım" dedi.Kaynak: DHA
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Dağ’ın ziyaretini siyasette özlem duyulan bir tablo olarak niteleyerek, “İnsani görev olarak düşünmek gerekli. Kendisini partimizde ağırladık, acımızı paylaştı" diye konuştu.
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