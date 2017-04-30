AK Partili Delican: "Her emekçi hakkını almalıdır"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeni ile yaptığı yazılı açıklama, şunları söyledi

"Bir ülkenin ekonomisinin güçlenmesi de toplumsal huzur ve barışı da emekçilerinin gücü ve haklarını alması ile mümkündür. Alın teri, en bereketli yağmurdur. Emeğin cinsiyeti yoktur, ırkı, dini, dili yoktur. Her emek ve emekçi saygıya değerdir. Hakkını almalıdır. Emekçi kardeşlerimizin dayanışmak, sorunlarına çözüm aramak ve düşüncelerini dillendirmek için alana çıktıkları 1 Mayıs’ı resmi tatil eden bir düşüncenin temsilcisi olarak; emekten yana politika ve uygulamalara öncelik veren bir partinin temsilcisi olarak onurlu ve huzurluyum.!



"TAŞERON VE MEVSİMLİK İŞÇİLERİN KADRO SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, hükümetin taşeron ve mevsimlik işçilerin kadro sorunlarını çözmek için hummalı bir çalışma dönemine girdiğini öne sürerek, "Çalışma hayatını düzenleyen önemli adımlar attık. İşçilerin örgütlenmesini destekledik, örgütleri ile güçlü diyaloglar geliştirerek, işçilerimizin sorunlarını çözme noktasında niyetin ötesine geçen kararlar aldık. Haklarını teslim etmek, çalışma güvenlikleri için gerekli tedbirleri almak için çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki; alın terinin hakkını almadığı bir ekonomik ve sosyal kalkınma mümkün değildir. İnanıyoruz ki, ülkemizin gerçek gücü; başta birlik ve beraberlik şuurumuz; sonra da tarlalardan, atölyelere; fabrikalardan tezgâhlara her alanda üreten işçimiz, çiftçimiz, memurumuz, esnafımız, iş adamımızdır. Gücümüz ve gelecekten umudumuz; kadını, erkeği, genci ile emek verenlerdir" dedi.

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