AK Partili eski başkana FETÖ tutuklaması

İzmir ve Balıkesir'de 10 gün önce FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 42 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden, aralarında eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Mustafa Durmaz'ın da bulunduğu 28 kişi tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Yeğen' kod adlı gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda, 44 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Savcılığın talimatıyla geçen 21 Kasım'da polis İzmir ve Balıkesir'de, 1'i kadın 42 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, geçen eylül ayında AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından istifası istenince yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifa eden eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı Mustafa Durmaz da yer aldı. Aynı zamanda AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Durmaz, diğer şüpheliler ile birlikte Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin toplantılarına katıldıkları, örgüte finans sağladıkları, kurban adı altında vatandaşlardan para toplandıkları ve bunları da yurt dışı seyahatlerinde kullandıkları belirtildi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamalanan 42 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrollerinin ardından, şüpheliler olayı soruşturan cumhuriyet savcısı tarafından dosya üzerinden adli kontrol ve tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Sabaha kadar süren ifade alma işleminin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimi aralarında Mustafa Durmaz'ın da bulunduğu 28 kişiyi 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutukladı. Diğer 14 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.