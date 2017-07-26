Akarca Koyu yeniden mavi bayraklı

Seferihisar Akarca Koyu'nda geçici olarak indirilen mavi bayrak yeniden göndere çekildi. İl Halk Sağlığı yetkililerinin Akarca Plajı'ndaki 6 farklı noktadan aldığı deniz suyu analiz sonuçlarının temiz çıktığı açıklandı. İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi'nin tam kapasiteyle çalıştığı ve tesisin çıkış suyundaki değerlerin kabul edilenden çok daha temiz olduğu belirtildi

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Akarca Koyu, mavi bayrağına yeniden kavuştu. Geçtiğimiz haftalarda Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi'nin arıtılmış sularının denize döküldüğü noktadan 1 km’den daha uzak bir yerden numune alınarak yapılan analizlerde sınır değerlerin üzerinde kirlilik tespit edilmesi üzerine Akarca Koyu'ndaki mavi bayrak geçici olarak indirilmişti.



İZSU Genel Müdürlüğü ise yayınladığı raporlarda arıtma tesisinin çıkış sularının ön görülen standartlardan çok daha iyi kalitede olduğunu ortaya koymuş, kirliliğin söz konusu numunenin alındığı bölgede faaliyet gösteren sabit kamp, tesis, siteler veya tur teknesi gibi hareketli kirleticilerden kaynaklanabileceğini açıklamıştı.



Bu gelişmenin ardından 14 Temmuz'da geçici süreyle önlem amaçlı indirilen Mavi Bayrak, Seferihisar Belediyesi tarafından Halk Sağlığı yetkilileriyle Akarca plajında 6 farklı noktadan alınan deniz suyu analiz sonuçlarının temiz çıkmasıyla yeniden asıldı.





Arıtma tesisi tam kapasite çalışıyor



İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi'nin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince denetlendiğini, alınan çıkış suyunun akredite İZÇEV, İZSU laboratuarlarında analizlerinin yaptırıldığını belirterek, bu analiz sonuçlarına göre arıtma çıkış suyundaki değerlerin kabul edilen maksimum değerlerin çok altında olduğunu dile getirdi.



Ayrıca Seferihisar Arıtma Tesisi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurdurulan Online İzleme Sistemine sahip olduğu, otomatik olarak çalışan bu sistem çıkış suyundan her 5 dakikada bir numune alınan alınarak ve analiz sonuçlarının Bakanlık ve İl Müdürlüğü'ne otomatik olarak iletildiği belirtildi.



4 Temmuz gününe ait kirlilik tespit edilen numunelerin Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi'nin arıtılmış sularının denize döküldüğü noktadan 1 km’den daha uzak bir yerden alındığı hatırlatılarak, kirliliğin söz konusu numunenin alındığı bölgede faaliyet gösteren sabit kamp, tesis, siteler veya tur teknesi gibi hareketli kirleticilerden kaynaklanabileceği, bu konuda İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Seferihisar Belediyesi ile gerekli çalışmaların başlatıldığı vurgulandı.