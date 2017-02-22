Akciğerine mama kaçan bebek hayatını kaybetti, aile şikayetçi oldu

İzmir'de sezaryenle dünyaya gelen bebek, mama ile beslenirken, mamanın akciğerine kaçması nedeniyle hayatını kaybetti. Bebeklerinin ölümünde ihmalin olduğunu belirten anne ve baba ise polise giderek şikayetçi oldu Olay İzmir'de bulunan özel bir hastanede gerçekleşti. 38 yaşındaki Soner Özbodur ile 32 yaşındaki Seda Özdemir Özbodur, 3. çocuklarının doğumu için Bayraklı'da bulunan özel bir hastaneye gitti. Çift, sağlıklı bir şekilde doğan bebeklerine 'Deniz' adını verdi.



Doğum sezaryenle olduğu için bir süre annenin sütü gelmedi. Bunun üzerine hemşire, bebeği mamayla besleyebileceklerini söyledi. Aile bebeği mama ile beslerken bebek bir anda fenalaştı. Bir süre nefes almakta zorluk çeken bebek, doktorların müdahalesi ile nefes almaya başladı. Ancak talihsiz bebek ilerleyen saatlerde hayatını kaybetti.



Bebeğin ölüm nedeni ise detaylı otopsinin ardından belli olacak.

Bebek iki kez fenalaştı

Konuyla ilgili açıklama yapan baba Soner Özbodur, bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini, eşinin sezaryenle doğum yapması nedeniyle bebeğini bir süre emziremediğini söyledi. Hemşirenin de kendilerini bebeğe mama vermeleri konusunda bilgilendirdiğini söyleyen baba, daha sonra da gidip mama aldığını anlattı. Baba Özbodur şunları söyledi: "Tarife uygun şekilde mamayı hazırlayıp hemşirenin kontrolünde bir iki damla bebeğimizin ağzına damlattık. Bebeğimiz emmediği için hemşire bir sakıncasının olmadığını bir iki saat arayla tekrarlamamız gerektiğini söyledi. Ancak geçen pazar günü saat 05.30 sıralarında bebeğimiz morarmaya başladı, nefes alamadığını görünce görevlilerden yardım istedik. Doktor ve hemşire geldi, yaklaşık 15 dakika bebeğimize müdahale edip tekrar nefes almasını sağladılar. Ben hastanede çocuk doktoru yoksa, bebeğimizi bir başka hastaneye götürebileceğimizi söyledim, ancak bebeğin bir sıkıntısının olmadığını, normal olduğunu söylediler. Ancak aynı gün saat 09.00 sıralarında bebeğimiz tekrar fenalaştı. Bu kez de acil serviste görevli doktor kalp masajı yaparak bebeğimize müdahale etti. Sonrasında bebeğimiz odadan alınıp götürüldü, saat 10.00 sıralarında da yaşamını yitirdiği söylendi. Hastane yetkilileri, bebeğin akciğerine mama kaçtığı için vefat ettiğini söyledi. Bu olayda ihmal olduğunu düşünüyorum. Çünkü hastanede bulunan bebek doktoru bir süre sonra gitti ve bebeğim ikinci kez rahatsızlandığında, son on dakikada tekrar geldi. Ayrıca yeni bebeğin bizim tarafımızdan değil de hastane görevlilerince beslenmesi gerekirdi. Hemşire ve doktorların telkini nedeniyle bebeğimize mama vermek zorunda kaldık. Bebeğimin ilk rahatsızlığının ardından daha donanımlı bir başka hastaneye sevk edilebilirdi. Bebeğimizin hayatını kaybetmesiyle ilgili ihmali olanlardan şikayetçiyim"



Acılı anne Seda Özdemir Özbodur da bebeğinin hayatını kaybetmesiyle ilgili ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.



Hastane yetkilileri ise ailenin mamayı kendilerine danışmadan alıp bebeğe verdiğini, olayla hastanenin bir ilgisinin olmadığını savundu.

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