Akdeniz Akademisi'nde gündem 'körfez ve bellek'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'yı konuk ediyor. 'Akdeniz'in Kıyısında İzmir Körfezi ve Bellek'konulu panel, yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak

Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın 'Ege kentleri bağlamında kent ve toplumsal bellek' başlıklı bir konuşma yapacağı panelde Yaşar Üniversitesi'nden Yrd. Doç.Dr. Ahenk Yılmaz 'Uzaklaşan kıyının unutulan mekanları', Mualla Erkurt ise 'Deniz ve Bellek'i anlatacak. Moderatörlüğü ise Doç.Dr. Güzel Yücel Gier üstlenecek.



Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Kurucu Başkanı olan Prof. Dr. Nilüfer Narlı, 1992 yılında Ford Vakfı'nın açtığı Ortadoğu Araştırmalar Yarışması'nı (Middle East Research Competition) kazandı. 2013 yılı Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından sosyal kategoride verilen 'Sosyal Baykuş Ödülü'nü kazandı. 2014 yılında 'Beşiktaş Platformu Yılın En İyi Akademisyeni' ödülünü aldı. Narlı'nın araştırmaları, ulusal ve uluslararası çeşitli yayın organlarında yayınlandı. Prof. Dr. Nilüfer Narlı, 2010 yılında 'Milonga Kadınlar' isimli bir de kitap yayımladı.



