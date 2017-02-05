İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçı barınağındaki bota çıkan Akdeniz foku, bu kez limanda görüldü



Karaburun Limanı'nda gece balıkçı teknesinde dinlenen fokun, sağlıklı olduğu gözlemlendi. Akdeniz fokunun ilçede görülmesi, Karaburunluları sevindirdi.



İlçe Belediye Meclis Üyesi Özhan Ünal, fokun ilçede görülmesinin sahilin temizliğinin göstergesi olduğunu belirterek, "Beslemek istiyoruz ama yetkililer 'Başının çaresine bakar, yüzyıllardır bu sahillerde bizler olmadan yaşadılar. Yanlış beslenme, hazır yiyecek tembelliğe itebilir' dedi. Bunun için biz de rahatsız etmeden sadece izliyoruz." dedi.



Saipaltı Balıkçı Barınağı'nda çarşamba günü bir bota çıkan Akdeniz fokunun hamile ya da hasta olabileceğini düşünen balıkçılar, durumu Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırmaları Grubu yetkililerine bildirmişti. Akdeniz fokunda tedaviyi gerektirecek durumun bulunmadığı ve rahatsız edilmemesi gerektiği belirtilmişti.

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