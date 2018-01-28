Akıllı duraklar hâlâ 'test' ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda otobüs hareketlerini gösteren akıllı durak sisteminin yenileme çalışmaları bitiremedi. Hatta çalışan otobüslerin durağa gelişlerini gösteren akıllı durak uygulamasının yeni yılda devreye girmesi bekleniyordu ancak hâlâ test aşamasında hizmet vermeyi sürdürüyor. Uygulamanın vatandaşa ne zaman hizmet edeceği ise belirsizliğini koruyor

Ali Budak-İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda otobüslerin durağa gelmesine ne kadar süre kaldığını göstermesi için başlattığı akıllı durak uygulamasını hâlâ bitiremedi. Akıllı durak sistemiyle o hat üzerinden geçen otobüslerin durağa ne zaman gelecekleri dijital göstergelerde gösterilecekti. Ancak akıllı durak uygulamasının test aşaması bir türlü bitmedi. İzmir çapında 110 noktada uygulanmaya başlanan akıllı durak sisteminin sayısı ise 200'e çıkarılmıştı. Ancak duraklar şuan aktif olarak vatandaşa hizmet etmiyor.

Kent merkezindeki birçok noktada bulunan akıllı durak sistemi, yapılan altyapı çalışmalarına rağmen yeni yılda da bir türlü hizmete alınamadı. Geçtiğimiz yılın son aylarında konu hakkında bilgi aldığımız İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise sistemin akıllı trafik sistemine bağlı olduğunu ve birkaç aya kadar devreye gireceğini belirtmişti. Aradan geçen üç aydan fazla süreye rağmen sistem çalışmaya başlamadı. Sistemin ekranında 'Akıllı Trafik Sistemi Geliyor' diye yazan duyurular yerini 'Bu pano test ediliyor. Buradaki veriler gerçeği yansıtmayabilir' yazısına bıraktı. Vatandaşlar ise gün içinde sıklıkla kullandıkları ve özellikle gelen otobüsün bilgilerini veren akıllı durak sisteminin bir an önce devreye girmesini bekliyor.



Hangi özellikler olacak?



Önceki sistemde yaklaşan otobüsün kaç dakika uzakta olduğunu bilgisini de dijital ekranlarda paylaşan akıllı duraklarda aynı zamanda duraktan geçen otobüs hatlarının numaralarını, gidiş yönlerini, son durak isimlerini ve gelen aracın fiziksel engellilerin kullanımına uygun olup olmadığını da gösteriliyordu. Sistemin kurulduğu 1500 otobüsün bulunduğu nokta tespit edilerek, trafik yoğunluğuna göre hangi noktaya kaç dakikada gideceği de tam olarak hesaplanıyor. Vatandaş ise Metro ve İZBAN'da büyük kolaylık sağlayan sistemin otobüs duraklarında da bir an önce faaliyete geçmesini bekliyor. Yeni sisteme ise başka hangi özelliklerin ekleneceği bilinmiyor. Kutu kutu Sistemde neler var?



Söz konusu iş kapsamında; 163 adet kırmızı ışık ihlal sistemi, 116 noktada park ihlal sistemi, 12 adet güzergahta hız koridoru, 16 noktada gabari algılayıcı sistem, 30 adet meteoroloji ölçüm sistemi, 60 adet otopark bilgilendirme ekranı, 24 noktada 48 adet DMS (değişken mesaj sistemi) ve 110 noktada trafik izleme kamerası, trafik yoğunluk haritasının oluşturulabilmesi için 209 adet trafik ölçüm sistemi, 164 adet itfaiye aracına ve 100 adet ambulans aracına kavşaklarda öncelik sistemi ve bin 500 adet otobüse kamera, yolcu sayım sistemleri ve toplu ulaşım öncelik sistemi yapıldı.