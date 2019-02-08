AKP'li Eroğlu belediyecilik anlayışını anlattı

Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği’ni (BATÜDER) ziyaret etti. Hemşehri derneklerinin kültür dünyasındaki önemine dikkat çeken Eroğlu, “Sizin birlik ve bütünlüğünüz bu toprakların tapusudur. Bizim güç kaynağımızdır. Belediyecilik anlayışımızda ve hizmetlerimizde öncelik insanımız ve onun gönlünü kazanmaktır. Hem dernek olarak hem de fert olarak kapımız tüm imkânlarımızla sizlere açık olacak. Güçlerimizi birleştirip beraberce çok işler yapacağız” dedi

Cumhur İttifakı Ak Parti Konak Belediye başkan Adayı Melek Eroğlu, Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kazançoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin konuğu oldu. Günlerdir Konak ilçesine bağlı mahallelerde çalışma yaptığını ve hemşehrilerinin sıkıntı ve taleplerini dinlediğini belirten Eroğlu, “İnsanımız zorluk ve sıkıntılar çekiyor. 21. Yüzyılda halen kapalı Pazar yerinin olmamasından yakınan hemşehrilerimiz var. Biz nelerden söz etmek istiyoruz ama bir bakıyoruz ki çok basit bir iş yapılmamış ve ciddi bir sorun haline gelmiş. Vatandaş dertli, kadınımız dertli, erkeğimiz dertli, çocuklarımız dertli. Çocuklarımızın top oynayacağı alanlar yok. Evlatlarımızı daracık sokaklarda oynamaya mahkûm edemeyiz. Hızlı davranarak ve sıkı bir çalışmayla tüm sorunları kısa sürede çözüme kavuştururuz. Bizi belediyecilik anlayışımız bunu gerektiriyor. Biz hem gönüller yapacak hem iş yapacağız. Tüm bunları da hemşehri derneklerimizle birlikte güçlerimizi birleştirerek yapacağız” diye konuştu.



“Şüphe duymuyoruz”



BATÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kazançoğlu’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kazançoğlu, “Sizi biliyor ve tanıyoruz. Mimar olmanız, çalışkan olmanız ve duyarlı biri olmanız bizi daha fazla etkiliyor. Konak ilçesinde çok önemli projeleri hayata geçireceğinizden ve sahip çıkacağınızdan şüphemiz yok” şeklinde konuştu. Kazançoğlu BATÜDER Flamasını Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu’na hediye etti.

Konak’a köprüler kurduk



Eroğlu, BATÜDER ziyaretini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu; “Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği'nin (BATÜDER) konuğu olduk. Karpatlardan, Deliorman'dan, Ohri Gölü'nden, Üsküp'ten ve Mostar'dan Konak'a köprüler kurduk. Birliğe, kardeşliğe gönlümüzü koyduk…”