AKP'li meclis üyesinden, Kılıçdaroğlu'na tehdit!

​İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak, Adalet Yürüyüşü başlatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ölüm tehdidinde bulundu

İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak, 'Adalet Yürüyüşü' başlatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ölüm tehdidinde bulundu.



Video paylaşım sitesi Dailymotion’da yayınlanan videoda Emrullah Kavuz’a arkasında toplanan bir grup tekbir getirip rabia işareti yaparak eşlik ediyor. Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit içeren sözler sarf eden Kavuz, videonun sonunda “Reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Tek bir kelimesiyle ölürüz şehadet için koşar öldürürüz gereken her şeyi yaparız” diyor.



CHP'den açıklama geldi

AKP'li Emrullah Kavuz'un paylaşımında sonra CHP Karabağlar Meclis Grubundan bir açıklama geldi. Yazılı olarak yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:Halkımıza,Ülkemiz ve toplumumuz çok ama çok zor bir dönemden geçiyor. Yaşanan onca adaletsizliklere, yitirilen canlarımıza rağmen, insanlarımız geçmişten bugüne taşıdıkları evrensel duygular ve insanlık değerlerine sahip çıkmaya devam etmektedir. Biz buna sağduyu diyoruz ve bu sağduyuyu yaşatmak ve ihya etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.İçinde bulunduğumuz ekonomik, siyasi ve toplumsal kriz koşullarında, sözünü ettiğimiz sağduyuyu yaşatma, onu var etme çabamızın önündeki en büyük engel her zaman olduğu gibi bugün de güçlü fanatik eğilimler ve fanatizmdir.Fanatik; toplumsal gerçekliği basitleştirir, olay ya da olguların nedenlerini düşünmek ve algılamak yerine, tüm sorunların bir kötü güç tarafından ortaya çıkarıldığını savunur. Bundan sonrası kolaydır ve tüm sorunlar artık o kötü güce havale edilir. Fanatizm, kanlı bir tutkuyu esinler ve insanları suça iter diyor Voltaire. Fanatik, yaşamı değil ölümü kutsar.Faşist Mussolini’nin sloganı “Yaşasın ölüm”’dü. Faşizm ve fanatizm her zaman ölümü ve yok oluşu yüceltir.Herkes için, tüm Türkiye için Adalet diyerek yürüyen Genel Başkanımız ve onun şahsında adalet yürüyüşüne katılan tüm insanlarımız, Karabağlar Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyesi Emrullah Kavuz tarafından ölümle tehdit edilmiştir.Kendisi, bundan önce de benzer söylem ve eylemlerde bulunmuştur. Anımsanacağı üzere yine aynı kişi İzmirspor metro durağındaki bir İspanyol heykeltraşın yaptığı ahşap heykeli çıplak olduğu gerekçesiyle önce örtmüş, daha sonra ise heykele kilit vurarak protesto etmiş ve ardından başka bir kişi ise balyozla heykeli parçalamıştı.Bu bağnaz ve faşist kişiliğin ve destekçilerinin, yapabileceği başka kışkırtıcı söylem ve eylemlerle daha büyük bir toplumsal sorun haline gelmeden, önünün kesilmesi için Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm kurumlarını göreve çağırıyoruz.Karabağlar CHP Meclis Grubu Başkanlığı