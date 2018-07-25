AKP'li Şengül'ün 'tramvayı kaldıracağız' sözlerine Kocaoğlu'ndan yanıt

"Tramvayda millet gezer, görür. Bir yere ulaşmak için kullanılmaz. İzmir'de iktidar olursak, şehrin içinden tramvayı kaldıracağız" diyen AKP İl Başkanı Aydın Şengül'e Başkan Kocaoğlu'ndan yanıt gecikmedi: "İzmir'de yeni şeyler yapmak yerine yapılanı yıkmayı hedeflediklerini söylemeleri, bu kente şaşı bakışlarının en samimi itirafıdır. Madem bu yatırımın toplu ulaşımla bir ilgisi yok, o zaman kent merkezindeki tramvayları kaldırma işine, iktidarda olduğunuz illerden başlayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Aydın Şengül'ün "İzmir'de iktidar olursak, şehrin içinden tramvayı kaldıracağız" sözlerine sert tepki gösterdi. Şengül'ün bu ifadesinin, AKP'nin İzmir'e bakışını ve kafalarındaki düşünceyi ortaya koyması açısından önemli ipuçları içerdiğini kaydeden Başkan Kocaoğlu, "İzmir'de yeni şeyler yapmak yerine yapılanı yıkmayı hedeflediklerini söylemeleri, bu kente şaşı bakışlarının en samimi itirafıdır. İzmir'i ve İzmirlileri hala tanıyamadıklarını açıkça göstermektedir" diye konuştu.

Şengül'ün "Tramvayda millet gezer, görür. Bir yere ulaşmak için kullanılmaz" şeklindeki sözlerinin de çelişkilerle dolu bir ifade olduğunun altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Madem bu yatırımın toplu ulaşımla bir ilgisi yok, o zaman kent merkezindeki tramvayları kaldırma işine, iktidarda olduğunuz İstanbul'dan, Antalya'dan, Konya'dan, Gaziantep'ten, Samsun'dan, Bursa'dan başlayın" dedi.

Yıkmaya değil yapmaya kafa yorun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplu ulaşımda lastik tekerlekten elektrikli ve raylı sisteme geçerek karbon salımını azaltma yolunda çok önemli adımlar atıyoruz. Bu, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini minimuma indirebilme çabamız kadar, hem konforlu ve güvenli hem de çevreci ve sessiz araçlarla toplu ulaşımın teşvik edilmesi amacına yönelik çalışmalarımızın da önemli bir ayağıdır. Üstelik İzmir Tramvayı, kente ayrı bir renk ve zenginlik katmıştır. İzmirliler de bu yeni toplu ulaşım aracını çok sevmiştir. Dolayısıyla tramvayın kalkıp kalkmaması, AKP'nin değil İzmirlilerin vereceği bir karardır. Bu zihniyet, 2004-2009 döneminde Aliağa-Menderes Raylı Sistem Projesi yapılırken de karşıydı. İzmir Büy&uu ml;kşehir Belediye Meclisi tutanaklarında bunu açıkça görebilirsiniz. Aynı zihniyet, İzmir'e yeni gemilerin alınmasına karşı da kampanya yürütmüştü. Sayın İl Başkanı'na tavsiyem, İzmir'de yapılanları yıkmak yerine, bu kente neler yapabilecekleri konusunda kafa yormasıdır."

Kimin baskı yaptığını gazeteciler iyi bilir

Başkan Kocaoğlu, Şengül'ün "İzmir Büyükşehir Belediyesi, gazeteciler üzerinde mahalle baskısı kuruyor" şeklindeki ithamlarına da cevap vererek, "Sağır Sultan bile duydu; Türkiye'de kimin kime mahalle baskısı yaptığını, basın üzerinde kimlerin baskı unsuru oluşturduğunu.. Sayın Şengül bu sözleriyle, aklınca hedef şaşırtmaya çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, basın özgürlüğü konusunda gerçekten örnek bir kurumdur. Yapılan haber ve yorumlara müdahale yetkisini hiç bir zaman kendisinde görmemiştir. Bunu en iyi bilen de, İzmirli basın mensuplarıdır" dedi.