Akpınar: “35,5 ayda marka olduk, örnek alındık”

Görev sürecinin 35,5 ayını tamamlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, proje ve hizmetlerini anlattı

35,5 ayda 70 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Akpınar “Kültürde, Sanatta ve Sporda marka kent olduk. Karşıyaka’nın Filizleri ve KODA ile örnek alındık. Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, Engelli Dinlenme Merkezi, spor tesisleri, Atık Getirme Merkezi ile fiziki yatırımlarda da fark yarattık. Biz büyük bir aileyiz. 5 yıllık görev süremiz sonunda Karşıyaka’yı her anlamda dünya kenti yapacağız. Karşıyakalılık ruhunu Türkiye’ye yayacağız” dedi.



YATIRIMLARI ANLATTI



Zübeyde Hanım Nikahevi’nin üstündeki Kent Restoran’da gerçekleşen tanıtım toplantısına İzmir’deki medya kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı. 35,5 aylık faaliyetleri içeren tanıtım filmi de katılımcılarla paylaşıldı. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar; 35,5 ay boyunca hayata geçirdikleri fiziki yatırımları, sanatsal - kültürel ve sportif faaliyetleri anlattı.



SOKAKTA VE HAYATIN İÇİNDEYİZ



Katılımcı demokrasi ve sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiklerini belirten Başkan Akpınar “Yerel seçimlerin üzerinden tam 35,5 ay geçti. Daha konforlu, daha huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı bir Karşıyaka hayaliyle yola çıktık. Yol arkadaşlarımız ve belediye çalışanlarımızın üstün gayretiyle; Karşıyakamızı Kültür, Spor ve Sanatta marka kent yapabilme vizyonumuzu ortaya koyduk. Halkın Belediyesini yarattık. Sosyal ve fiziki projelerle örnek alındık. İlçemizi üniversite kenti yapmak için de önemli bir yol kat ettik. İçine kapanık, rutin işlerle yetinen, hemşerileriyle bağını koparmış, sokaktan ve hayattan uzak bir belediyecilik anlayışını reddettik” dedi.



“ÖRNEK PROJELER”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, hayata geçirdikleri örnek projeleri şu şekilde özetledi:



“Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü: Karşıyaka Belediyesi’nin prestij projelerinden ‘Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’, Mavişehir'de 7 bin 200 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. Türkiye’de ilk olacak kampüs; dinozor maketleri, fosil alanı, biyolojik gölet ve evrensel değerleri anlatan sergi alanını içeren bölümlerden oluşacak.



Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği ‘Kent Koop Gıda Market’: Hem üretici kooperatifleri desteklemek hem de halkın sağlıklı gıdalara uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak için ‘Kent Koop Gıda Market’ zinciri kuruldu. Mavişehir, Bostanlı ve Atakent’in ardından 4. Şube de Girne’de açılacak.



Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi: Mustafa Kemal Mahallesi’nde inşa edilen Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi, Mayıs 2017’de tamamlanacak. Aileler, gün içindeki işlerini halledebilmek için, engelli yakınlarını belirli saatlerde bu merkeze bırakabilecek.



500. ‘Filiz’i çocuklar okutuyor: Karşıyaka’nın Filizleri Projesi ile karşılıksız burs desteği verilen üniversite öğrencilerinin sayısı 500’e ulaştı. İkinci yılını kutlayan projede, 500’üncü Filiz’i, Çocuk Kulübü’nün minik öğrencileri -harçlıklarını biriktirerek- okutuyor.



Sanatta bir Karşıyaka markası KODA: Türkiye’de bir ilçe belediyesi tarafından, -kadrolu sanatçılar ile kurulan- ilk orkestra olan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), 27 ayda 75 konser verdi. 50 bini aşkın dinleyiciye ulaştı. Hem yurt içinde hem de yurt dışına Karşıyaka’yı gururla temsil etti.



Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu: Karşıyaka Belediyesi, İzmir’de ilk kez 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu kurdu. Latife Hanım Mahallesi’nde inşa edilen tesiste, 13 ayrı kalemde atık toplanarak geri dönüşüme ve üretime kazandırılıyor.



Türkiye’deki ilk ‘Aktif Şehir’: Hayata geçirdiği sosyal ve sportif etkinliklerle tüm Karşıyakalıları fiziksel aktivitelere teşvik eden Karşıyaka Belediyesi, Uluslararası Herkes İçin Spor Derneği tarafından ‘Aktif Şehir’ sertifikası ile ödüllendirildi. Belediye, Türkiye’de bu unvanı alan ilk yerel yönetim oldu.



Karşıyaka Efsaneleri Futbol Tesisi: Zübeyde Hanım Mahallesi’nde inşa edilen 2 bin kişilik “Karşıyaka Efsaneleri Futbol Tesisi” tamamlandı. Amatör küme ve alt liglerdeki maçların oynanacağı tesiste, geleceğin yıldızları yetişecek.



Okul öncesi eğitime yatırım hamlesi: 2014 yılından bu yana, Ahmet Piriştina, Karşıyaka’nın Filizleri ve Kardelenler Anaokullarını açan; iki kültür merkezinde de oyun odalarıyla yarım gün hizmet sunan Karşıyaka Belediyesi, Mavişehir ve Mustafa Kemal Mahallesi’ne kazandırdığı yeni anaokulları ile birlikte okul öncesi eğitim kurumlarının sayısını 7'ye çıkarıyor.