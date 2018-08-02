Akpınar: Gelirimiz aynı, giderimiz 35 milyon TL arttı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yeni düzenlemelerle birlikte belediyelere yeni yükler bindiğini belirterek, 'Gelirimiz aynı, giderimiz 35 milyon TL arttı. Buradan Karşayakalı yatırımcılara sesleniyorum, gelin destek olun' dedi

Burcu Özkan- Karşıyaka Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın önderliğinde gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Türkiye'nin seçim sonuçlarıyla beraber yeni bir süreç başladığını belirterek, 'Asgari ücrette zam yapıldı kamuya yüklendi. Taşeron yasasındaki birçok yük yine kamunun üzerine bindi, hergün yeni yasa ve yönetmeliklerle karşılaşıyoruz. Biz de bu süreçte kenti yönetmeye çalışıyoruz. Bu asgari ücrete yapılan zamlar, belediye anonim şirketleri kadrolarına geçilen işçilere yüksek hakem kararı ile yapılan ilave artışlar ve kadroya geçirilmeyen işçilerimize ödenen tazminatlar yaklaşık olarak 35 milyon TL tutarında. Belediye bütçemize bu ek yük karşısında gelirlerimize herhangi bir artış olmamıştır. Bu durum belediyeyi sıkıntıya sokuyor' şeklinde konuştu.

Reform için mali destek şart

Kentlerin ve belediyelerin en büyük sorunu haline gelen mali desteğin eksikliği halka hizmetin önüne geçtiğini belirten Akpınar, 'Artık kentleri mali olarak nasıl yöneteceğimiz önemli. Yerel yönetimlerde reform yapmak istiyorsanız, güçsüzleştirerek ya da küçülterek değil, güçlendirerek reform yapılmalı. Bu da mali destekle mümkün olur. Sokağın lambası TEDAŞ'ın sorumluluğundayken belediyelere geliniyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir genç bali çekiyormuş, bunun için belediyeye geliniyor. Emniyetin işi için de belediyeye geliniyor. Büyükşehir hizmet alanındaki yerlere de belediyenin bakması isteniyor. Bu kadar yüke rağmen maddi destekte sağlanmıyor' dedi.

Çarkı döndüremiyoruz

'Amatör spor klüplerimiz bizden destek beklediler' diye konuşan Başkan Akpınar, 'Mali hizmetler müdürümüzü ve yardımcısına sorarak yardım bekledik. Henüz bir sonuç alamadık. Sorunların çözümü için mali desteğin belediyelere sağlanmasını istiyoruz. Kent halkı için istiyoruz. Halka daha iyi hizmet edebilmek istiyoruz. Mesela Hasan Türker Sahası ile birlikte birkaç halı sahanın zeminini değiştireceğiz ama para bulamıyoruz. Buradan Karşıyakalı yatırımcılara sesleniyorum, çocuklarımızın spor yapabilmeleri için sponsorluk yapacaksanız gelin buralara destek olun yoksa Belediye çarkı döndüremeyecek hale geliyor' dedi.

Her şey Bakanlığa bağlı

Bakanlığın kararıyla personel alımının durduğunu söyleyen Başkan Akpınar, 'Bütün Karşıyakalılar bilsin ki personel alımı falan yok. Çünkü sadece İçişleri Bakanı kararınca izne tabii olarak kadro isteyebiliyoruz. Yüzde 40'ın üzerinde personel çalıştıran belediyeler İçişleri Bakanı'nın izniyle çalışştırabilecek yani ben temizlik işlerindeki eksik personel yerine personel alamıyorum. Park bahçelerdeki eksik personel yerine personel alamıyorum. Anaokullarında yardımcı anne ihtiyacımız varsa alamıyoruz. Bu böyle devam edecek ne yazık ki...'

Borçlanamıyoruz

Mali destek ve kaynağın, belediyelerin halka hizmet edebilmesi için çok önemli olduğunun altını çizen Akpınar, 'Yerel hizmetler konusunda çok önemli rol sahibi olan belediyeler, üstlendikleri görevi yerine tam anlamıyla getirebilmeleri için sonuçta kaynağa sahip olması gerekiyor. Bugün biçok kaynak, dünyada da konuşulan, kamu kesintisi, belediyelerden yüzde 30 kesinti yapılacak söylemi, bayram öncesi işçilerimize maaş ödeyemeyeceğimiz anlamına gelir. Belediyemize iş yapan, zaten parasını almakta zorlanan esnafın artık bundan sonra hçbir ödeme alamayacağı anlamına gelir. Bu kaynağın yetkililerce sağlanmasını istiyoruz.'

Karşıyaka Belediyesi'nin, kurumsal yapısı olarak ve borçlanma itibarı olarak da en yüksek belediyelerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Akpınar, 'Bugün Belediyemiz 150 milyona kadar borçlanma yapabilir. Ve bunda da yasal hiçbir engel bulunmamalı. Biz borçlanmayı çok tercih etmiyoruz. Borçlanacaksak da çok küçük, ödeyebileceğimiz borçlarla çevirmeye çalışıyoruz belediyeyi. Sizlerin onayıyla, AKP borçlanmayı red ediyor, bir de 50 metrekarenin üzerinde gelir elde edebileceğimiz vatandaşın satışyarını da red ediyorlar. Umarım bundan sonraki süreçte bu redlerini geri alırlar. Çünkü bu şekilde olunca karşıyakalılar hizmet alamıyor. Karşıyakalılar için şuradaysak hep birlikte olmanın yolu da hizmet edeceksek çözüm bulmalıyız. 18 milyon lira borçlanma talep ettik. Tam 4 aydan beri hatta 5. aya girdik hala onaylanmadı bu talebimiz. Ve biz bu borçları ödeyemedğimiz için de alacaklı olanlar bu ekonomik döngü içinde hergün yeni sıkıntı ve iflaslarla karşılaşıyorlar' ifadelerine yer verdi.