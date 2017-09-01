Akpınar huzurevini ziyaret etti

Kurban Bayramı’nda toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Zübeyde Hanım Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile sabah kahvaltısında buluşan Başkan Akpınar “Geçmişimizden güç alarak, geleceğimize sahip çıkıyoruz” dedi

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Burası sıcak ve sağlıklı bir yuva. Sağlıklı bir yaşam için dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemli olduğuna inanıyorum. Bizler, yerel yöneticiler olarak, sizlerin mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz geçmişimizden güç alarak geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.



