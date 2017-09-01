Akpınar huzurevini ziyaret etti

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Burası sıcak ve sağlıklı bir yuva. Sağlıklı bir yaşam için dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemli olduğuna inanıyorum. Bizler, yerel yöneticiler olarak, sizlerin mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz geçmişimizden güç alarak geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.