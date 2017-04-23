Akpınar'ın makamına Nisa ve Selin oturdu

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını Karşıyaka Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Emine Nisa Şengül ve Girne Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Selin Uğurlu'ya bıraktı

Küçük başkanlar, Başkan Akpınar, başkan yardımcıları ve bürokratlardan, belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Diğer ülkelerden gelen arkadaşlarıyla sohbet etti. Çok büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Nisa ve Selin “Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayramı, sonsuza kadar yaşatacağız. O'na layık çocuklar ve gençler olarak Cumhuriyetimizi koruyacağımıza söz veriyoruz" mesajı verdi, Karşıyaka Belediyesi'nin çocuklara yönelik hizmetlerinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği için ilçeye gelen yabancı çocuklar da makam heyecanını yaşadı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Bugün makam Nisa'nın, Selin'in ve dünya çocuklarının. Koltuklarımız da üzerinde yaşadığımız dünya da aslında zaten onların. Bunun bilinciyle, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yaşamaya ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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